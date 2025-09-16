El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

Ni Maroan ni Guruzeta: el recado de Valverde a sus '9'

Txingurri repite la estrategia que empleó ante el Betis y apuesta por Berenguer en punta en el inicio de la Champions

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:06

Ni Gorka Guruzeta, titular el pasado sábado contra el Alavés, ni Maroan Sannadi, el futbolista que salió de inicio en los dos primeros partidos de la Liga, frente al Sevilla y el Rayo Vallecano. Ernesto Valverde no ha elegido a ninguno de sus dos delanteros centro de referencia para que partan de inicio en el estreno del Athletic en la Liga de Campeones esta temporada. En su lugar, el técnico rojiblanco ha optado por Álex Berenguer, una opción que ya empleó en el único partido de la Liga que los bilbaínos han afrontado a domicilio: ante el Betis en La Cartuja.

En una alineación con varias sorpresas -apuesta por Gorosabel y Adama en los laterales en lugar de Areso y Yuri, y también pone a Vesga por Ruiz de Galarreta-, Valverde ha seleccionado el extremo navarro para que actúe de referencia ofensiva, un lugar que tampoco es que le sea desconocido porque ya ha actuado ahí en una docena de ocasiones en la formación bilbaína.

No obstante, sí causa cierta sorpresa que no sitúe en punta a ninguno de sus dos 'nueves'. Ni Maroan, que ha estrenado su cuenta goleadora con una diana frente al Sevilla, ni Guruzeta, que todavía no ha anotado esta temporada. Ambos esperan en el banquillo, igual que Berchiche, Areso y Ruiz de Galarreta, otros de los futbolistas que se esperaban en en la alineación de un partido con tantas luces como el de esta tarde en La Catedral.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  3. 3 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  4. 4

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  5. 5

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  6. 6

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ni Maroan ni Guruzeta: el recado de Valverde a sus '9'

Ni Maroan ni Guruzeta: el recado de Valverde a sus &#039;9&#039;