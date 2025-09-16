Ni Maroan ni Guruzeta: el recado de Valverde a sus '9' Txingurri repite la estrategia que empleó ante el Betis y apuesta por Berenguer en punta en el inicio de la Champions

Juanma Mallo Martes, 16 de septiembre 2025, 18:06 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

Ni Gorka Guruzeta, titular el pasado sábado contra el Alavés, ni Maroan Sannadi, el futbolista que salió de inicio en los dos primeros partidos de la Liga, frente al Sevilla y el Rayo Vallecano. Ernesto Valverde no ha elegido a ninguno de sus dos delanteros centro de referencia para que partan de inicio en el estreno del Athletic en la Liga de Campeones esta temporada. En su lugar, el técnico rojiblanco ha optado por Álex Berenguer, una opción que ya empleó en el único partido de la Liga que los bilbaínos han afrontado a domicilio: ante el Betis en La Cartuja.

En una alineación con varias sorpresas -apuesta por Gorosabel y Adama en los laterales en lugar de Areso y Yuri, y también pone a Vesga por Ruiz de Galarreta-, Valverde ha seleccionado el extremo navarro para que actúe de referencia ofensiva, un lugar que tampoco es que le sea desconocido porque ya ha actuado ahí en una docena de ocasiones en la formación bilbaína.

No obstante, sí causa cierta sorpresa que no sitúe en punta a ninguno de sus dos 'nueves'. Ni Maroan, que ha estrenado su cuenta goleadora con una diana frente al Sevilla, ni Guruzeta, que todavía no ha anotado esta temporada. Ambos esperan en el banquillo, igual que Berchiche, Areso y Ruiz de Galarreta, otros de los futbolistas que se esperaban en en la alineación de un partido con tantas luces como el de esta tarde en La Catedral.