Así llega el Arsenal: 300 millones en fichajes frente a los 22 del Athletic en busca de volver a ganar un título Los londinenses se han convertido en el segundo club muNdial que más ha invertido en el mercado, sólo superados por el Liverpool

Galarreta y Odegaard en el 3-0 del Arsenal al Athletic en el Emirates el 9 de agosto.

Domingo, 14 de septiembre 2025

Mikel Arteta (San Sebastián, 43 años) tiene una misión esta temporada. Es la hora de levantar una Premier (torneo que no ganan desde hace 21 años) y/o una Champions, un título que nunca ha alcanzado el Arsenal. El donostiarra tiene en su currículo una Copa y una Supercopa, pero fue a los pocos meses de su llegada, cuyo sexto aniversario cumple en Navidad.

Los logros no reflejan el importante crecimiento que han tenido los londinenses con el guipuzcoano, pero necesitan volver a levantar trofeos. No quieren que comience a arraigar la leyenda más peligrosa de todas en el deporte, la del eterno segundón después de tres subcampeonatos seguidos de Premier.

Es la exigencia que rodea a Arteta esta campaña. Andrea Berta ha dejado el Atlético Madrid y ha protagonizado un agresivo mercado como nuevo director deportivo. Se han invertido 293,5 millones en Zubimendi (Real Sociedad, 70), Eze (Crystal Palace, 69,3), Gyokeres (Sporting Lisboa, 65,8), Madueke (Chelsea, 56), Mosquera (Valencia, 15), Norgaard (Brentford, 11,6) y el exrojiblanco Kepa (Chelsea, 5,8). Al lado de ello, los 22 millones gastados en refuerzos por el Athletic con Areso (12) y Laporte (12) parecen calderilla.

Stam Kroenke es el dueño. Posee la empresa de clubes más valiosa del mundo. Además del Arsenal tiene Los Ángeles Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA) y Colorado Avalanche (NHL). Esta una oleada de gastos veraniegos no ha sido un problema para su sociedad.

Ha llevado a cabo un programa de refuerzos a gran escala para ser el segundo club en gasto en fichajes del mundo. El problema del expansionismo del Arsenal está en que el Liverpool, que el pasado curso les metió diez puntos de ventaja, ha puesto sobre la mesa una cifra aún más desorbitada en fichajes, 485 millones.

Los fichajes han demostrado su poder. Zubimendi juega como si llevara toda la vida en la Premier. Ofrece soluciones en todo momento y en pocos partidos se ha convertido en el verdadero cerebro del equipo.

«Autoridad de Zubimendi»

La Prensa inglesa ya se ha rendido al donostiarra y se asombra de que una potencia como el Real Madrid no diera el paso definitivo para ficharlo. Arteta, su gran valedor, está encantado. «Sientes una autoridad en todo lo que hace en el campo», destacó después de que el exrealista anotara dos goles el sábado en el Emirates ante el Nottingham Forest (3-0), el primer doblete de su carrera.

El otro gran acierto en el mercado es el sueco Goykeres. El Arsenal tiene por fin un delantero centro goleador. Lleva tres en cuatro partidos y ha acabado de un plumazo con la reputación del club de despilfarrar en el puesto de nueve. La hinchada ya le ha compuesto una canción, inspirada en la sugerencia de que rompió con su novia portuguesa para mudarse a Londres desde el Sporting Lisboa. Tener una tonada en Inglaterra es el mejor símbolo de que ha caído de pie.

Los extremos Madueke, llegado desde el Chelsea, y Eze, del Crystal Palace, también funcionan. Fueron un auténtico terror para el Forest.

Además del excelente rendimiento de los fichajes, lo más importante del Arsenal este curso es la enorme profundidad de banquillo que ofrece. Los londinenses recibieron al Forest en una posición que para otros habría sido inquietante. Faltaban titulares como el central Saliba, el centrocampista Rice y el extremo derecho Saka, además de su jugador 'número 12', el atacante Havertz. Además, su centrocampista de mayor talento ofensivo, Odegaard. Arteta dijo al acabar el partido que no lo da por perdido para San Mamés pese a que abandonó el campo tras recaer en una lesión en el hombro derecho.

Fondo de armario

Arteta capeó las ausencias gracias a su plantilla de mayor potencia de los últimos cursos. El joven talento Nwaneri (18 años) hizo olvidar al capitán Odegaard, Madueke fue despedido con ovaciones por su excelente rendimientos en el puesto de Saka y el exvalencianista Mosquera aprobó con nota cubrir la baja de Saliba.

El navarro Mikel Arteta es la gran prueba de que el Arsenal ha buscado una plantilla más completa. Llegó el pasado curso desde la Real Sociedad porque Arteta necesitaba jugadores con su mentalidad, de esos que salen desde el banquillo y son capaces de cambiar el partido. Es un viejo conocido. Estuvo en varias ocasiones en la órbita de Ibaigane, pero la directiva de Josu Urrutia no se decidió a ir a por él y fichó por el Borussia Dortmund, Newcastle y Real Sociedad.

Este Arsenal rearmado, en crecimiento y decidido a levantar su primera Champions pondrá a prueba al Athletic en su primer partido de retorno a la Liga de Campeones.