Lekue seguirá un año más como comodín defensivo del Athletic

Iñigo Lekue (Bilbao, 1993) seguirá una campaña más en el Athletic, tras prolongar este sábado el contrato que firmó en febrero de 2023 y que ... expiraba el próximo mes. El defensa rojiblanco ha disputado hasta el momento una veintena de encuentros este curso, quince de ellos de liga, donde ha sido titular en ocho ocasiones. En total suma 1.045 minutos. «Esta renovación lo es todo, deportiva y personalmente. Es vivir otro año tan espectacular o más del que hemos vivido este año con una participación en Champions. Es la hostia, lo siento por hablar mal. Como athleticzale, socio, bilbaíno.. es algo espectacular seguir cumpliendo este sueño», celebraba el defensa tras hacerse oficial su continuidad.

En la semifinal de la Supercopa ante el Barcelona también salió en el once, mientras que en la Europa League ha jugado cuatro encuentros de inicio. Ocupó el lateral en el doble enfrentamiento de cuartos ante el Rangers, tanto en Escocia (0-0) como en San Mamés (2-0). En la derrota de octavos ante la Roma en el Olímpico (3-1) y en el encuentro de la fase previa ante el Elfborg (3-0), por su parte, saltó al césped en la segunda mitad. «La sensación de competitividad de este equipo no la he tenido el resto de temporadas. Es verdad que año pasado conseguimos la Copa y sacar gabarra después de 40 años, pero quizás este ha sido el mejor en cuanto a rendimiento y solidez», analizaba.

Lekue es uno de los capitanes de la plantilla junto a Óscar de Marcos, que este domingo colgará las botas ante el Barcelona en San Mamés, e Iñaki Williams y cuenta con gran ascendencia en el vestuario. Invitó a seguir «el legado» que deja el de Laguardia, un vacío «casi imposible de llenar». «Estará muy presente estos años», reconoció.

Debutó precisamente en el Athletic a las órdenes de Ernesto Valverde. Fue en la ida de la Supercopa que ganaron los leones al Barcelona (4-0) en agosto de 2015. Ese fue el primero de los tres trofeos que ha conquistado el deustoarra, que también luce en su palmarés la Supercopa de 2020 y la Copa ganada la pasada campaña en La Cartuja ante el Mallorca.

Una de sus cualidades es la polivalencia, su capacidad para cumplir en cualquiera de las posiciones de la zaga. De hecho, durante su carrera ha alternado los dos laterales con la posición de interior en ambas bandas y Txingurri, que siempre ha destacado su «importancia» y «fiabilidad», también le ha utilizado en el eje de la defensa en ocasiones puntuales para solventar contratiempos.

«Significa mucho para nosotros», aseguró recientemente el preparador rojiblanco al ser cuestionado sobre la pérdida de protagonismo del jugador en la presente campaña. «Es cierto que no ha participado tanto como el año anterior que estaba jugando regularmente, pero es un seguro y sabemos lo que nos da», concluyó. El deustoarra ha disputado 262 partidos con el Athletic desde que desembarcó en Lezama en 2012 procedente de la cantera del Danik Bat. Durante su andadura como león ha marcado cuatro goles. La próxima, será su undécima campaña en la entidad.