Julen Guerrero revela el motivo por el que rechazó al Real Madrid: «Es muy simple»

Julen Guerrero lo tenía muy claro cuando el Real Madrid llamó a su puerta cuando era la estrella del Athletic de los 90. «No me fue al Real Madrid porque yo soy del Athletic, es muy simple». Así de claro se ha mostrado el exfutbolista de Portugalete en un adelanto de la entrevista concedida a Josep Pedrerol en 'El Cafelito', que ve la luz este jueves por la tarde.

Guerrero debutó con el primer equipo con 18 años. Fue el 6 de septiembre de 1992 en la victoria ante el Cádiz. En poco tiempo, se convirtió en uno de los atacantes más mediáticos de la Liga. Y llamó la atención de gigantes como el club blanco.«Yo estaba desde el Athletic desde los 8 años, ha vivido las Ligas y las Copas de los años 80... y a mí lo que me llenaba, y lo que me llena, es el Athletic», detallaba el exfutbolista de 51 años a Pedrerol.

Entonces, el presentador de 'El Chiringuito' le cuestiona directamente si llegó a escuchar la oferta del Real Madrid. «Bueno, escucharla escuchas muchas cosas... Luego otra cosa es que las aceptes», zanjó el ahora técnico.

Guerrero se retiró con 32 años en el Athletic. «Yo siempre he estado comprometido con el Athletic. No he tenido ninguna duda nunca», zanjaba.