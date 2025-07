Juanma Castaño explota contra la directiva del Barça por referirse al Athletic como «el Bilbao»

A. Mateos Martes, 1 de julio 2025, 11:52 Comenta Compartir

Primero fue el asesor de Laporta, Enric Masip, quien se refirió al Athletic como «el Bilbao» y ahora ha sido Rafa Yuste, vicepresidente de la entidad azulgrana, el que ha faltado el respeto a la entidad bilbaína utilizando este término en tres ocasiones en apenas unos segundos. Lo hizo tras la Asamblea General de la RFEF celebrada este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. A su salida, Yuste no se mordió la lengua. «Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao (sic), porque lo que están haciendo es una presión sentimental, para mí, que no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao. Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que cualquier jugador en España o en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va y si no, se queda», dijo el vicepresidente al ser preguntado por Nico Williams.

El 'caso Nico' ha agraviado las relaciones institucionales entre ambas entidades que ya venían muy tocadas en las últimas temporadas ante los casos de corrupción deportiva que sobrevuelan sobre los azulgranas.

Desde 'El partidazo de Cope', Juanma Castaño ha querido sacar la cara por el Athletic y su afición con un mensaje muy rotundo para Yuste y la actual directiva del Barça. «Son los socios del Athletic. Efectivamente, son inteligentes y no les gusta nada, señor Yuste, que les llamen el 'Bilbao'», dijo ayer Castaño en riguroso directo y en modo respuesta al vicepresidente azulgrana.

Otra de las situaciones que critica el presentador de 'El partidazo' es la doble vara de medir de la directiva culé. «Precisamente el Barça, que es un club que defiende tanto la identidad propia y las circunstancias especiales... Es muy sencillo, es el Athletic Club», defendió.

Hubo casi unanimidad en el mensaje de Castaño. Todos le dieron la razón salvo Mónica Marchante que trató de disculpar a Yuste. «Le conozco y no creo que tenga ninguna posición. Y se puede confundir», dijo mientras Castaño la interrumpía: «¿Cuántos años lleva Yuste en el fútbol?».

La posición del resto de tertulianos fue dura. Roberto Palomar acusó a Yuste de tener «un desconocimiento total de la historia del fútbol español, de un equipo histórico que se llama Athletic Club», mientras que Luis García sospecha que en Barcelona utilizan el término 'el Bilbao' porque saben «que a la gente no les gusta» así que «no creo que sea por plena inconsciencia».

Juanma Castaño zanjó el debate con una crítica a todos aquellos aficionados que se dirigen a algunos equipos de manera ortodoxa, «como que al Sporting le llamen 'el Gijón', al Racing le digan 'el Santander', o 'el Coruña' al Deportivo».