Nico se abraza a Robert Navarro. Manu Cecilio.

Queda mucho margen de mejora

El Athletic será probablemente el equipo que más afianzada tiene su plantilla a estas alturas de temporada

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:30

La reincorporación a los entrenamientos de Sancet, Prados y Unai Gómez es una gran noticia dentro de una semana de novedades positivas para el Athletic. ... La pública profesión de fe rojiblanca de Jauregizar ayer vino a redondear un ambiente mucho más relajado después de la victoria en el partido inaugural ante el Sevilla.

