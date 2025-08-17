El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Simón fue fundamental en la victoria del Athletic gracias a sus paradas. Manu Cecilio

El discurso de Nico Williams

El guionista que escribe los partidos había decidido que los protagonistas debían ser personajes elegidos

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:54

Más que el Sevilla o la floja pretemporada, al personal rojiblanco le preocupaba sobre todo la mala costumbre del equipo de no ganar el primer ... partido de Liga. A lo largo de la semana se manejaban estadísticas y se agolpaban los malos recuerdos. Cuando no era por una cosa era por otra, pero lo cierto es que el Athletic llevaba cinco temporadas perdiendo o empatando en el estreno. Si se le suma que Valverde solo había conseguido ganar una vez en las nueve temporadas que ya acumula en el banquillo rojiblanco, se comprende que el aficionado recurriera a la cábala para calcular las posibilidades de que, otra vez, el equipo le amargara el inicio de la Aste Nagusia.

