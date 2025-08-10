El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Gómez se retira del partido tras sufrir problemas físicos en la primera mitad.
Otra derrota para cerrar un verano tortuoso

La plaga de lesiones ha condicionado el trabajo, impidiendo concretar ante el Arsenal una prueba de verdad

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:22

El Athletic ha apostado este verano por una pretemporada muy exigente y ha pagado el precio en forma de una sucesión de derrotas y goleadas ... en contra que duelen en el orgullo, pero de las que se supone que rendirán sus réditos cuando empiece la competición de verdad. Los de Valverde se han medido con alineaciones cogidas con alfileres a gigantes europeos. Una plaga de lesiones ha condicionado el trabajo impidiendo concretar una prueba de verdad, una mise en scène que dicen los del teatro, en la que se pudiera apreciar todo el atrezzo rojiblanco.

