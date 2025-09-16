El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del antiguo estadio de Highbury, el hogar del Arsenal hasta 2006. Arsenal

La mínima conexión entre el Athletic y el Arsenal

Jon Rivas

Jon Rivas

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:04

Cuando aprendí a leer a los cinco años, un par de meses después de empezar en la clase de los pequeños del colegio del Puerto ... Viejo de Algorta, porque entonces las monjas, todavía con toca alada preconciliar, no se andaban con chiquitas y te sacaban del analfabetismo a las primeras de cambio, le cogí afición a recitar los rótulos de las tiendas, que le repetía en voz alta a mi ama, los titulares del periódico y los de los cientos de libros que había en mi casa. Pero cambiamos de piso, a uno más grande, y en el desembalaje del traslado choqué de golpe con una novela cuyo título se me quedó grabado para siempre: 'Crimen en el estadio del Arsenal'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  7. 7 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  8. 8 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  9. 9

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  10. 10

    Aburto reconoce que la seguridad es el «gran reto» de Bilbao y «nuestra mayor preocupación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La mínima conexión entre el Athletic y el Arsenal

La mínima conexión entre el Athletic y el Arsenal