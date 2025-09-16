La mínima conexión entre el Athletic y el Arsenal

Cuando aprendí a leer a los cinco años, un par de meses después de empezar en la clase de los pequeños del colegio del Puerto ... Viejo de Algorta, porque entonces las monjas, todavía con toca alada preconciliar, no se andaban con chiquitas y te sacaban del analfabetismo a las primeras de cambio, le cogí afición a recitar los rótulos de las tiendas, que le repetía en voz alta a mi ama, los titulares del periódico y los de los cientos de libros que había en mi casa. Pero cambiamos de piso, a uno más grande, y en el desembalaje del traslado choqué de golpe con una novela cuyo título se me quedó grabado para siempre: 'Crimen en el estadio del Arsenal'.

Era un libro de tapa blanda con fondo rojo, las letras en blanco y una ilustración que fue lo que más me impactó, porque era un dibujo en color del estadio de Highbury, varios jugadores en el área, unos cuantos de ellos vestidos con la camiseta del Arsenal, y el portero estirándose, cayendo hacia atrás. En mi ingenuidad infantil asocié esa postura del guardameta con la víctima del crimen al recibir un disparo, porque, por supuesto, no conocía la trama. Volvía una y otra vez a la estantería en la que se colocó. Lo sacaba y miraba la ilustración, los colores, las gradas.

Así que el título, el dibujo y las camisetas rojas con mangas blancas se me quedaron grabados para siempre. Cuando llegaron internet y sus ventajas, rebusqué y descubrí dos cosas: que podía comprar, y eso hice, el libro de segunda mano por cinco euros (el precio de portada era de 12 pesetas), y ahora lo guardo como oro en paño, y también que el folletón escrito por Leonard Gribble se había convertido en película, titulada 'The Arsenal Stadium Mistery', con la participación de jugadores del equipo londinense y del Brentford, que en el libro y el filme se convierte en el equipo de los Troyans. Si quieren verla está íntegra en YouTube.

Athletic y Arsenal nunca se han medido en un partido oficial, solo lo hicieron en un amistoso veraniego

En fin, que sin haber visto nunca un partido de la liga inglesa, el Arsenal se convirtió en mi equipo británico favorito, así que cuando mis padres viajaron a Londres por primera vez, les pedí que me trajeran una camiseta del equipo. La describí cuidadosamente: de color rojo con mangas blancas. Para mi sorpresa, me trajeron un uniforme completo, algo nunca visto por estos pagos en aquel entonces; la camiseta con el cañón en la parte izquierda del pecho, el pantalón blanco y las medias rojas con vuelta blanca, todo ello de un material flexible, ahora habitual, cuando aquí solo vendían camisetas de fútbol de algodón. Además, venía metido en un tubo de plástico transparente. Lo estrené de inmediato en mi primer partido con los amigos en la campa de Sarri, que estaba ligeramente en cuesta.

Frederick Wall, que entrenó al Arsenal, recomendó al Athletic el fichaje de Fred Pentland

Luego, Juan Pedro Guzmán, que fue directivo del Athletic, fundó un equipo en Getxo, el Galea, y cada año viajaba a Londres para comprar equipajes del Arsenal y vestir a sus chicos. Ahora, claro, ya no hace falta, pero el equipo londinense siguió teniendo un valor sentimental para mí. Así que cuando Michael Thomas marcó en el minuto 92 en Anfield el gol que le dio la liga que no habían ganado desde 1971, yo también di un salto de alegría como Nick Hornby, que tan bien describe su pasión por el Arsenal en 'Fiebre en las gradas'. Daba el partido La 2 de TVE y necesitaban ganar por dos goles de ventaja y a domicilio, al Liverpool, que lo tenía todo a favor, pero en un último arranque de energía y con un poco de fortuna, Thomas se llevó el balón, marcó y se convirtió en un héroe.

El Athletic y el Arsenal, sin embargo, apenas tienen conexión entre ellos pese a tener ambos más de cien años de historia. Nunca se han enfrentado en un partido oficial, y solo se midieron en el amistoso veraniego de hace dos meses, pero he rebuscado para encontrar un hilo aparte de los viajes de Guzmán, y lo hay, aunque mínimo. Data de los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando el conde de Vilallonga, presidente del club, viajó a Londres para contratar a un entrenador en 1921 y le pidió consejo a Frederick Wall, secretario de la FA, la Federación inglesa, que le recomendó a Fred Pentland. Una década después, mientras el 'míster' ganaba ligas y copas con el Athletic, Wall se convertía en director general del Arsenal.