Jon Aspiazu, de nuevo en el banquillo del Athletic por la sanción de Valverde. Ignacio Pérez

Los cambios de la tribuna

Era tan evidente que lo que estaba en el campo no funcionaba que acertar con los relevos del técnico no tenía tanto mérito

Jon Rivas

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:11

A veces en la grada nos creemos más listos que el entrenador, que es el que sabe de esto. Si, es fútbol, y de este ... deporte tan complicado de jugar –en la élite–, y tan fácil de entender, todos pensamos que estamos capacitados para opinar. Pero una cosa es hacerlo cuando es tu profesión, que es el negociado de los futbolistas y los entrenadores, y otra a nivel usuario, que es el caso de los 45.000 aficionados que, por ejemplo, se acercaron a San Mamés en la primera tarde de otoño de la temporada.

