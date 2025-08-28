El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El trofeo de la Liga de Campeones. EFE

El inicio de la final de la Champions se adelantará a las 18.00 horas

La propuesta de la UEFA persigue mejorar la experiencia de los días de partido y beneficiar a los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:14

A partir de la final de 2026 en Budapest, la hora de inicio de la final de la UEFA Champions League se adelantará de las ... 21:00 a las 18:00 horas. La propuesta persigue mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, y la optimización de la logística y las operaciones de la jornada. «El objetivo es hacer que la jornada sea una experiencia realmente agradable para todos los que quieran formar parte de ella, al tiempo que se crea un ambiente acogedor que facilite la asistencia de familias al partido más grande e importante de la temporada», han destacado fuentes de la UEFA.

