El inicio de la final de la Champions se adelantará a las 18.00 horas

A partir de la final de 2026 en Budapest, la hora de inicio de la final de la UEFA Champions League se adelantará de las ... 21:00 a las 18:00 horas. La propuesta persigue mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, y la optimización de la logística y las operaciones de la jornada. «El objetivo es hacer que la jornada sea una experiencia realmente agradable para todos los que quieran formar parte de ella, al tiempo que se crea un ambiente acogedor que facilite la asistencia de familias al partido más grande e importante de la temporada», han destacado fuentes de la UEFA.

Para los aficionados que viajan, esto supondrá un mejor acceso al transporte público, especialmente después del choque, y un viaje de vuelta desde el estadio más seguro y cómodo. Para las ciudades anfitrionas, aumentará el impacto económico positivo del evento al ofrecer a los aficionados la posibilidad de continuar con las celebraciones. La nueva hora de inicio también se ajusta a una franja horaria de retransmisión más accesible, lo que contribuirá a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a los espectadores más jóvenes.

«Accesible e inclusiva»

«Con este cambio, situamos la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra planificación. La final de la UEFA Champions League es el momento culminante de la temporada del fútbol, y la nueva hora de inicio la hará aún más accesible, inclusiva e impactante para todos los involucrados», han añadido.

El organismo considera adecuado el inicio a las 21:00 horas para los enfrentamientos entre semana, «pero un comienzo más temprano el sábado de la final significa que terminará antes, independientemente de la prórroga o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido de la temporada», ha afirmado su presidente, Aleksander Čeferin.