Imanol Etxeberria: «Se ven remontadas que parecían impensables. No hay que dejar de creer»

Imanol Etxeberria (Bergara, 52 años) regresó el pasado verano de Manchester después de trabajar tres años como entrenador de porteros en el filial y ser responsable de metodología en la cantera del gran rival del United, el City. El guipuzcoano fue el último portero del Athletic en la Liga de Campeones, la cima de su carrera en el club rojiblanco que dejó 140 partidos entre 1996 y 2001, entre ellos aquellos seis del máximo torneo continental a las órdenes de Luis Fernández en el curso 1998-99.

Etxeberria estuvo el pasado jueves en San Mamés. «El ambiente era de noche mágica, de sabor a competición europea. A pesar del resultado, la gente no dejó de animar, creo que en reconocimiento a la trayectoria del equipo». Le cuesta encontrar una explicación al 0-3. «Viendo como estaba el Athletic, su empuje y presión en los primeros veinte minutos y como estaba el United en la Premier, era difícil pensar en algo así. Ni el United se podía imaginar que se iba a ver con un 0-3 y dominador en la segunda parte», indica.

El exguardameta, eso sí, advierte de que el sueño de la final europea en San Mamés no se ha desvanecido aún. «Está difícil, pero no es descabellado pensar que en un momento puedes estar dentro de la eliminatoria. ¿Por qué no? Con once jugadores ya se vio que Athletic tuteó al United y le hizo ocasiones claras. Si llegan a meter las que tuvieron Williams y Berenguer estamos hablando de otra cosa. Se ha puesto muy cuesta arriba, es verdad, pero en el fútbol se ven cosas muy raras. Por eso es tan bonito. Se ven remontadas que se creían impensables. No hay que dejar de creer y pensar que tiene estas cosas», subraya.

Con Simón y Agirrezabala

Imanol esperaba una respuesta potente del United en la semifinal y se la encontró. «Para lo que es ese club, la temporada es bastante floja pese a que vino un entrenador nuevo como Amorim con unas expectativas bastante grandes. Pero cuando estos equipos huelen una final sus jugadores se transforman».

El guipuzcoano trabajó como entrenador de porteros en dos etapas en el Athletic, y en campaña 2017-18 llegó al primer equipo de la mano de 'Cuco' Ziganda. El cese del navarro supuso también su salida. Saltó al Luton Town inglés, luego a la Leonesa y los tres últimos cursos estuvo en la cantera del City, en la que no quiso seguir. «Llevaba cinco años fuera de casa solo y se te hace cuesta arriba», explica.

En la actualidad colabora con Getxo Kirolak, pero se abre a lo que pueda llegar. «De Lezama no me han planteado nada. Si en un futuro cuentan conmigo, hablaremos. Llevo 20 años entrenando porteros. Si puedo enseñar lo que sé y poner en práctica en casa lo que he aprendido fuera, encantado», señala. Ha trabajado con los dos actuales guardametas del Athletic. Con Unai Simón varios años en Lezama y con Julen Agirrezabala en la selección de Euskadi. «Entiendo la alternancia de Valverde. No es habitual rotar tanto, pero si tienes dos porteros que te dan un rendimiento alto no me parece mal porque así ambos están preparados para intervenir en cualquier momento», indica.