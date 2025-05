Imanol Alguacil se acuerda del Athletic en su adiós en Anoeta: «Ojalá algún día la Real juegue solo con canteranos»

Gabriel Cuesta Lunes, 19 de mayo 2025, 09:27 | Actualizado 09:34h. Comenta Compartir

Imanol Alguacil se despidió de la que ha sido su casa durante seis temporadas y media con un triunfo sobre la bocina ante el Girona (3-2). El protagonista del gol de la victoria fue precisamente un chaval de la casa, Mariezkurrena. Y precisamente en su reflexión sobre la política de cantera de la Real Sociedad, el técnico de Orio hizo una inesperada mención al Athletic en su última rueda de prensa en Anoeta.

El preparador confesó que le hubiera gustado «haber dado la posibilidad de jugar y crecer más» a algunos canteranos. «Hay que ser consciente de lo complicado que es. El nivel de exigencia tan alto en tres competiciones en las que hemos competido a un muy buen nivel. Muchas veces he sacrificado no darle tantos minutos por lo que había en juego», confesaba Alguacil. «Necesitan tener vivencias y cometer errores. Y eso se traduce en perder puntos», remataba.

A raíz de esa confesión puso como ejemplo al Athletic. «Ojalá que algún día se cambie la política y decidamos jugar como lo hace el Athletic, con solo canteranos. Ojalá, creo que todos estaríamos igual de contentos y orgullosos independientemente de los resultados», lanzaba.

Familia del Athletic

El técnico pondrá fin el próximo fin de semana a una etapa de seis años al frente del banquillo txuri-urdin. «Siempre he sido de la Real, siempre he sentido la Real. Te puedo decir lo que yo he sentido en mi casa, siendo mi abuelo y mis tíos del Athletic. Yo lo tenía muy claro, no sé por qué. No abandono el barco, creo que lo he dejado en buen puerto y encima con los víveres hasta arriba para que salga el barco a faenar, y además en mares importantes», justificaba su marcha.

«Quiero renovar y quiero hacerlo ganando. Y el único motivo por el que me voy es porque he dejado de ganar. Solo y simplemente por eso. Siempre he dicho que el día que no ganara me iban a despedir y no ha sido así. Me he ido yo, he sido muy honesto con el club y el presidente me ha respetado», zanjaba.