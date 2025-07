Ibaigane está a la espera del acuerdo de Laporte con su club para impulsar el fichaje

El Athletic está a la espera de que se despeje el campo de juego para impulsar el fichaje de Aymeric Laporte, el objetivo prioritario de ... la pretemporada después de que Yeray haya tenido que ser apartado del equipo por su positivo en un control de la UEFA y de que no se vislumbre una fecha para la resolución del caso. Los rectores de Ibaigane aguardan noticias de Arabia Saudí que clarifiquen la situación del central francés y que apunten a un acuerdo del Al Nassr con el futbolista para facilitar su salida. Será entonces cuando activen los resortes de la 'operación regreso'.

El defensa internacional quiere venir a Bilbao y la entidad rojiblanca le recibiría con los brazos abiertos. Sin duda es el mejor punto de partida posible, pero hay que desatar muchos nudos para liberar unas negociaciones que requerirán de una importante ingeniería diplomática y por supuesto financiera. Y sólo queda un mes para el inicio de la Liga. El jugador de Agen ha viajado esta semana al país de Oriente Próximo porque el nuevo entrenador, Jorge Jesús, había convocado a la plantilla para iniciar la pretemporada. Laporte ha aprovechado su estancia en Riad para conocer de primera manera cuáles son las intenciones de los dirigentes del club sobre su futuro.

No hay de momento una decisión definitiva al respecto. Pero sí se han producido algunos movimientos en las últimas horas que invitan a pensar que la entidad saudí da por amortizado a un futbolista que ha completado dos temporadas en Arabia. El primero, que el técnico no le haya incluido en la nómina de jugadores que acudirán al 'stage' programado en Austria. No está en la lista de quienes viajarán desde Riad ni tampoco en la de los compañeros que volarán al país europeo desde otros destinos, entre ellos Cristiano Ronaldo. Un segundo factor a tener en cuenta es que el Al Nassr se ha hecho con los servicios del eslovaco David Hancko, un central zurdo que ocuparía por tanto la misma posición que el francés y por el que se han desembolsado 33 millones de euros al Feyenoord.

El Athletic confía en que ambas medidas estén relacionadas y que apunten a una inminente salida negociada de Laporte, que tiene ofertas de otros clubes del Viejo Continente, entre ellos el Nápoles. En un principio se pensó en él como un refuerzo para afrontar la temporada Champions, pero el positivo de Yeray ha cambiado el escenario por completo porque el eje de la defensa está ahora mismo en precario con la presencia de sólo tres jugadores naturales para esa demarcación –Vivián, Paredes y el recién incorporado Egiluz después de su buen rendimiento en calidad de cedido en el Mirandés–.

Una necesidad

El de Agen ya no es un complemento para un curso que se prevé de máxima exigencia, sino una necesidad. El propio Ernesto Valverde ha reconocido públicamente que el equipo está «algo justo» en la retaguardia y que aún hay tiempo para mirar en el mercado, en referencia implícita a Laporte.

El primer amistoso de pretemporada, el partido del sábado en Urritxe ante la Ponferradina para celebrar el centenario del Amorebieta, fue elocuente en ese sentido. El técnico rojiblanco no convocó a Vivián y citó a Paredes y Egiluz como únicos centrales. El de Arrigorriaga jugó en la primera parte, pero el de Durango no disputó ni un solo minuto porque Valverde prefirió probar en su posición a Vesga, Lekue y Yuri Berchiche.