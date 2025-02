La hora de asaltar el Metropolitano El Athletic, a cinco puntos del Atlético, busca dar un golpe en la mesa de la Liga en un estadio en el que no gana desde la temporada 2010-11

Igor Barcia Martes, 25 de febrero 2025, 01:06 Comenta Compartir

Un Athletic lanzado que arrolla a sus rivales y acumula 16 jornadas sin perder en Liga. Todo funciona en la maquinaria rojiblanca, que ha aprovechado la ligereza del calendario de febrero para sumar dos victorias y dos empates que le han permitido sostener el pulso de un Villarreal que se mantiene a cuatro puntos. Quedan trece jornadas de Liga y el Athletic sueña con la cuarta plaza que supone sellar el pasaporte a la Champions, pero la trayectoria liguera es tan brillante que los 48 puntos que atesora le mantienen a solo seis puntos del liderato –Barça y Real Madrid– y a cinco del tercer escalón del podio que ocupa el Atlético, el próximo rival de los rojiblancos. Ante los ojos de la plantilla y de la afición se abre un partido de los que gustan jugar, un duelo de puntos cotizados en la zona privilegiada de la Liga. Ganar en el Metropolitano colocaría a los de Valverde a dos puntos de distancia a 12 partidos de la meta. O, lo que es lo mismo, sería toda una declaración de intenciones de un grupo que no se pone límites esta temporada.

De entrada, no se trata de un reto sencillo. No es la visita al Atlético la que mejor se le da al Athletic en la Liga, desde luego. Porque los rojiblancos no ganan a domicilio desde la temporada 2010-11, en el Vicente Calderón, en un 0-2 que resolvió Gaizka Toquero con dos goles. Desde entonces, las visitas al Calderón y al Metropolitano se han saldado con la correspondiente derrota salvo dos empates a cero, el último en la campaña 2021-22.

Pero de este Athletic dispuesto a batir registros y soñar por todo se puede esperar lo mejor. Su trayectoria en Liga le ha colocado en la zona alta por méritos propios y hacía mucho tiempo que los rojiblancos no afrontaban a estas alturas de torneo un partido tan importante, uno que les puede abrir las puertas de la tercera plaza sin perder de vista al Barcelona y al Real Madrid.

Con Valverde al frente de la plantilla, el Athletic ha demostrado que sabe ganar al Atlético en su campo. Lo hizo en un encuentro para el recuerdo, el de la ida de semifinales de la pasada Copa, cuando los rojiblancos ganaron 0-1 con gol de penalti de Álex Berenguer. Y en la campaña 2021-22, en campo neutral en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudí, el Athletic también superó al grupo de Simeone por 1-2.

El camino, por tanto, es conocido, pero delante estará un equipo que es un bloque de granito. El estilo de Simeone es bien conocid y esta temporada vuelve a manejar un grupo muy difícil de batir, que solo ha perdido dos partidos y ha encajado 16 goles y que es una alternativa muy seria al Barcelona y al Real Madrid. En el Metropolitano es más temible todavía, ya que los colchoneros solo han cedido cuatro empates y son el único equipo de Primera que no ha perdido en su campo. Con 8 goles encajados, además, es el que menos ha recibido junto al propio Athletic y el Getafe.

El calendario del rival

Para buscar datos que jueguen a favor del Athletic, además de la gran racha de los rojiblancos y del estado de confianza que atesoran, se puede hacer referencia al calendario del Atlético. Los hombres de Simeone se encuentran en pleno frenesí de Copa y Champions, y si esta noche juegan la ida de semifinales del torneo del k.o frente al Barcelona, cuatro días después de medirse al Athletic jugarán frente al Madrid la ida de octavos de la Liga de Campeones. Tres encuentros de altísimo nivel que obligarán al preparador argentino a dosificar a sus jugadores, algo que todavía no debe hacer Valverde porque sus futbolistas no tienen partido entre semana.

Será precisamente el duelo del Metropolitano el que abra para el Athletic una exigente fase donde el calendario no da tregua. Y lo hace con dos salidas que medirán la altura de este equipo. Las miras en la Liga quedarán detalladas este sábado por la noche frente al Atlético. Y el próximo jueves en el Olímpico, el equipo de Valverde deberá dar la talla en la ida de los octavos de final de la Europa League para mantener vivo su sueño continental. Dos pequeñas finales, dos partidos de esos que todos desean jugar. Y el Athletic ya tiene la vista fija en el Metropolitano. Las rachas están para romperse y para seguir ilusionando a la afición rojiblanca, que no quiere despertar del sueño que está viviendo esta temporada.