Uno de los héroes del partido ante la nevada ante el United: «Podíamos haber ganado la Copa de Europa»

El Athletic vivió el 16 de enero de 1957 una de sus victorias más legendarias. Se impuso en San Mamés bajo una copiosa nevada al ... Manchester United por 5-3 en la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Aquella épica tarde concluyó días después con un terrible disgusto en Inglaterra, donde el equipo rojiblanco cayó 3-0 y se quedó sin jugar las semifinales del trofeo. Los británicos cayeron en esa ronda ante el Real Madrid, campeón tras ganar en la final a la Fiorentina.

La ficha El DNI Sestao, 92 años.

Sus equipos Arana de Barakaldo, San Pedro, Getxo, Athletic (1953-66) e Indautxu (1966-67).

En el Athletic 247 partidos, todos ellos como titular porque no había cambios, y 3 goles. Ganó tres Copas (1955, 56 y 58) y una Liga (1956). Debutó ante el Hércules.

Cincuenta y ocho años después de aquel duelo que ha dejado un legado imperecedero en la historia rojiblanca apenas quedan protagonistas para recrearlo. Entre quienes disputaron aquella eliminatoria todavía viven el mítico portero Carmelo (Amorebieta, 94 años), Ignacio Uribe (Bilbao, 91) y Manuel Etura (Sestao, 92).

Etura, un excelente centrocampista defensivo que en el tramo final de su carrera fue reconvertido a central tras el traspaso de Garay al Barcelona, se sienta con EL CORREO en una plazoleta de Deusto (en donde vive desde hace décadas) para charlar de aquel partido con el United. Lo primero que hace es reivindicar a los que no han entrado en los libros de historia pero formaban parte de aquella plantilla. También siguen entre nosotros Fede Bilbao, un defensa que «tuvo dos lesiones de rotura de fibras», y el portero Lander Iraragorri. «Y recuerda también a José Mari López», guardameta (Irún, 91 años) que no estaba en aquella eliminatoria pero que llegó al poco y formó parte de la plantilla que ganó la Copa 1957-58 al Madrid en el Bernabéu en la final de los 'once aldeanos'. El temperamento de Etura no ha sido el de alimentar su ego. Es de los que disfruta al poner en valor a los demás.

«La ida fue el día de la nieve. Nos juntamos para comer en el hotel Carlton y empezó a nevar. Se habló de que se iba a suspender. Nos cogió a todos en mangas de camisa. Me fui hasta Sestao (donde nació y vivía) a coger un abrigo», evoca.

Aquel Athletic era un equipo con un inmenso talento. «(Ferdinand) Daucik nos apretaba mucho», recuerda sobre el entrenador. «La primera parte estuvimos magníficos», recuerda. El Athletic se fue 3-0 al descanso. La atmósfera era espectacular. «Había un gran ambiente, con el campo a reventar». El United recortó en la segunda parte. «Era un buen resultado para la vuelta». Al concluir el partido los jugadores rojiblancos regresaron al Carlton. Allí coincidieron con los del United. Los futbolistas de ambos equipos compartieron una cena oficial.

La vuelta de aquella eliminatoria llegó marcada por los problemas del campo del United. «Como no estaba bien, jugamos en el del City». Mayor angustia la vivió con Carmelo, el mítico portero rojiblanco. «Me tocó dormir con él. Iba al servicio a meter la mano en agua caliente. Pensaba 'a este le pasa alto'. Le dije '¿qué haces?' y me dijo 'si tengo esto roto'». El guardameta acabó el partido lesionado por un golpe en la rodilla tras una falta del delantero Taylor. Eran tiempos en los que no había cambios y el Athletic lo pagó. «El entrenador estuvo un tanto defensivo. En la segunda parte nos vinimos abajo. Perdimos de forma merecida».

Una pena. «Aquel era un equipazo fenomenal. Unas veces se gana y otras se pierde. Eliminamos al Oporto y al Honved de Budapest, que era la selección de Hungría y el mejor equipo de entonces. Podíamos haber ganado la Copa de Europa, pero bastante hicimos», reflexiona.

- ¿Quién era el mejor de aquel Athletic?

- Cada uno hacía su labor. Marcaida me encantaba. Era muy bueno, era duro, metía goles de cabeza, pero para la gente no era el mejor. Ignacio Uribe también era muy bueno. Artetxe también tenía una gran calidad.

El autobús era más barato

Mira hacia atrás con cariño. «Mauri era muy bromista. Gainza tenía su mala uva. Éramos un grupo de amigos. Pasábamos un montón de horas juntos. Íbamos en autobús a todos los lados. Era más barato que el tren. El trato entre nosotros era impecable», rememora.

Aquel Manchester tenía excelentes jugadores. Etura recuerda a Duncan Edwards (fallecido al poco del choque) y a Bobby Charlton. «Era un equipazo». Trece meses después de eliminar al Athletic, el United vivió un terrible accidente aéreo en Múnich. Hubo 28 muertos, entre ellos 8 jugadores que se habían medido a los rojiblancos. Lo sucedido causó un profundo pesar en la plantlla del Athletic. «Rezábamos en el vestuario antes de los partidos y en esa época nuestras oraciones fueron por ellos».

Etura, nacido en Sestao, dio sus primeros pasos en el Arana, un equipo de Barakaldo. De allí pasó al San Pedro, al que lleva en el corazón. «Me quiso fichar el Sestao y jugué un partido con ellos, pero me dijeron que me pagase las botas. Dije que no y me fui al Getxo», desde el que llegó al Athletic en 1953. Permaneció en el club rojiblanco hasta 1966, para retirarse un año después en el Indautxu.

Viudo desde los 38 años, trabajó como representante en Bizkaia de productos alimenticios como aceites Carbonell. «Entonces ganábamos poco. Ya trabajaba antes de dejar el fútbol. Había sueldos de solteros y casados. Firmabas un contrato y era para toda la vida».

Poco después de aquella eliminatoria ante el United, el Athletic protagonizó otro partido inolvidable, la final de Copa ganada al Real Madrid en el Bernabéu. Etura se encargó ese día de la gran figura mundial de entonces, Di Stéfano. El argentino acabó al borde de la desesperación. «No toco el balón para nada». Otra leyenda del Madrid, Puskas, también sufrió sus marcajes. «Fuimos a jugar un partido de veteranos a Vitoria. Me vio y me dijo '¿también vienes aquí a seguirme?'».

Etura no estará mañana en San Mamés. El club no le ha invitado, algo que le duele. Sigue los encuentros de los rojiblancos por la tele. «Le gusta ver los partidos del Athletic y del Eibar, al que es muy aficionado», explica su hija Ana. «El primer partido que jugué en el Getxo fue en Ipurua. Me tira ese equipo». ¿Hay alguien de la actual plantilla que le recuerde a usted como jugador? «Hay uno que es muy parecido, el de Bermeo», dice por Mikel Jauregizar. «El Athletic tiene buen equipo», se felicita optimista.