«Nos hubiera gustado saber con más tiempo el fichaje de Maroan»

Perder a un jugador de la talla de Maroan Sannadi ha sido un varapalo para el Barakaldo. El delantero de 24 años, cuyo debut en San Mamés tuvo tanto impacto, era un futbolista muy diferencial en Primera Federación. Estaba siendo determinante en la brillante campaña ... de los fabriles, que siguen en puestos de play-off de ascenso a Segunda División. El Athletic, tras negociar su fichaje con el Deportivo Alavés, club al que pertenecía el ariete vitoriano, se hizo con sus servicios dos días antes del cierre del mercado. Joseba Núñez, director deportivo de los baracaldeses, cuenta cómo vivieron esta situación.

– ¿Qué supuso ganar el pasado viernes en El Toralín para disipar las dudas que se habían generado tras la marcha de Maroan y la derrota ante el Real Unión?

– Fue muy importante a nivel anímico y emocional. El equipo seguía entrenando muy bien, muy fuerte, pero esa semana tan convulsa por la marcha de Maroan nos afectó más a nivel emocional que en lo futbolístico incluso. El día del Real Unión nos costó mucho entrar en el partido, pero contra la Ponferradina salimos muy convencidos y corroboramos que seguimos estando muy bien.

– ¿Cómo ve al equipo tras la salida de Maroan, que tanto marcó en el vestuario?

– Maroan, aparte de lo futbolístico, es una persona que generaba mucha alegría en el vestuario, muy extrovertido y tiene muy buena relación con todos los jugadores. Ese viernes nos emocionó a todos su despedida. Estábamos todos muy contentos por él, pero nos dejó algo afectados. Ahora el equipo se ha unido todavía más, será un punto de inflexión y creo que vamos a tirar aún más para arriba.

– ¿El Barakaldo sigue optando a las mismas cotas sin él?

– Sí. Ya estamos viendo que Maroan va a ser un jugador importante en un equipo de Primera División, pero nuestra fuerza es el colectivo. Tenemos dos jugadores por puesto de los cuales puede jugar cualquiera. No tenemos titulares ni suplentes. El que juega más siente que el otro puede jugar en cualquier momento porque arrea y arrea.

– ¿Le impactó tanto como al resto de aficionados el debut de Maroan en San Mamés?

– No. Yo estaba seguro de lo que iba a pasar. Le veía en todos los entrenamientos y partidos. Hizo lo que hacía en el Barakaldo. Es un jugador físicamente superior al resto, técnicamente también. Si a eso le añades que es un chaval con muy buena cabeza, con mucha ambición y mucha hambre, que ha estado esperando siempre ese momento... pues hizo lo que yo esperaba. Esto solo ha sido el principio. Yo ya había hablado con él. Le dije: «Sé que lo vas a hacer bien, vas a hacer lo que sueles hacer normalmente y con las ganas y el hambre que tienes, se te va a quedar pequeño el debut y lo que sea». Solo me sorprende verle en Primera cuando hace cuatro días estaba en Segunda Federación, pero es que es un jugador de otra categoría.

– ¿Le ve triunfando en Primera División y en el Athletic?

– Sí, estoy convencido. Le conozco a nivel humano. Él mejorará cuanto más nivel le exijan y mejores jugadores haya a su alrededor. Tiene ese hambre tan importante para triunfar en Primera División, porque las cualidades técnicas, tácticas y físicas también las tiene.

Sin margen de maniobra

– ¿Para usted cómo fueron esos últimos días de mercado protagonizados por su marcha?

– Fueron duros por los tiempos. En vistas de la temporada que estaba haciendo Maroan, se veía que era un jugador que se lo iban a llevar. Nos habían llamado muchísimos equipos de Segunda División, pero al tener contrato con el Alavés, imaginaba que ninguno iba a ejecutar su cláusula. Con el partidazo que hizo en Lezama, pensé que me iban a llamar fijo. Pero pasó esa semana, la siguiente y parecía que habíamos librado. A última hora nos llamaron y se desencadenó todo.

– Mikel González comentó que les llamaron en cuanto se les abrió la puerta del fichaje de Maroan. ¿Cuándo estuvieron al tanto de esta operación?

– Nosotros nos enteramos un miércoles y terminaba el mercado el lunes. Me llamó Mikel González, hicimos una reunión en Ibaigane y nos comunicó que estaban negociando el fichaje con el Alavés. Nos dijeron que querían incorporar a Maroan inmediatamente, que la idea era que fuera al primer equipo. Se disculparon por los tiempos, pero veían que era un jugador necesario para ellos, como así va a ser.

– ¿Les molestó que se realizara este movimiento con tan poco margen de maniobra?

– Yo no sé realmente cómo han sido las negociaciones del Athletic con el Alavés. A nosotros sí nos hubiera gustado saberlo con más tiempo para tener recursos y habernos movido antes, pero parece que se desencadenó todo al final del mercado. Me imagino que el Athletic tenía pensado ir siguiéndole al jugador a lo largo del año y, al final de la temporada, volver a negociar con el Alavés de cara al año siguiente. Parece que se precipitaron las cosas y nosotros estábamos en medio. Lo de los tiempos ha sido una pena, pero estoy convencido de que el Athletic no lo ha hecho de malas, aunque sí nos ha perjudicado.

– Hay algunos socios que reclaman terminar el convenio con el Athletic. ¿Lo contemplan?

– De momento no hemos valorada nada. Todo esto ha ido muy rápido. Todavía no nos hemos reunido para tratar este tema y ya lo trataremos.

– Los 300.000 euros que han percibido es una cláusula pactada con el Alavés en caso de revocar la cesión, ¿verdad?

– Aquí ha habido mucho desconocimiento. Nosotros teníamos los derechos del jugador hasta el 30 de junio y tenía una cláusula de indemnización en caso de romper el contrato. El Alavés llega a un acuerdo con el Athletic para el traspaso de Maroan y por eso se ejecuta esa cláusula.