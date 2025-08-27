El Granada quiere a Vencedor, pero el medio insiste en un Primera Es el sexto centrocampista para Valverde, que no le convocó para el Athletic-Rayo

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:06 Comenta Compartir

El Granada se ha interesado en lograr la cesión del Athletic de Unai Vencedor (Bilbao, 24 años). El club de Segunda busca un centrocampista y un delantero en los últimos días de mercado. Los nazazíes han contactado con el club rojiblanco, según adelantó 'Ideal' y ha podido confirmar este periódico.

Hay varias cuestiones que dificultan la operación. La primera es que el jugador está decidido a apurar sus opciones de recalar en un equipo de Primera, su gran objetivo en el mercado, aunque el cierre de traspasos y fichajes se acerca (1 de septiembre a las 23.59 horas) y el centrocampista no ha encontrado destino en esa categoría.

Varios equipos de Segunda se han interesado por él. Ha estado en la agenda de Málaga, Zaragoza y Córdoba. El último que se ha movido ha sido el Granada, con cero puntos en las dos primeras jornadas de Liga. Los dirigidos por José Rojo 'Pacheta' cayeron en la primera jornada en casa ante el Deportivo (1-3) y en la segunda en Eibar (3-0).

La creencia del jugador es que equipos con mal arranque en Liga en Primera buscarán a última hora refuerzos y ahí puede tener su oportunidad. Es el único jugador al que Ernesto Valverde indicó que no contaba con él que sigue en Lezama.

Además, su alta ficha en el Athletic añade dificultades a la operación. El Granada, para colmo, es un club con problemas de inscripción. En la pasada jornada pudo apuntar a sus fichajes apenas dos horas y media antes de jugar en Ipurua por la venta de Lucas Boyé al Alavés.

El principal argumento de Vencedor para buscar un Primera es el altísimo nivel que dio en el curso 2021-22 en el Athletic de la mano de Marcelino García Toral, con quien jugó 2.425 minutos en 35 partidos. Estaba en la cresta de la ola y su cotización en el mercado se disparó hasta los 20 millones (según la web Transfertmark, utilizada como referencia por el presidente del Athletic). Ahora se ha desplomado a los 2,2 millones.

La llegada de Ernesto Valverde cambió su suerte. En la campaña 2022-23 se quedó en 203 minutos y a la siguiente fue cedido al Eibar, en donde no se consolidó como titular y disputó 1.555 minutos a las órdenes de Joseba Etxeberria. El pasado curso se fue al Racing, en donde jugó 2.019 minutos en 38 partidos y rozó el ascenso a Primera.

Esta campaña fue convocado al primer partido, pero con la recuperación de los lesionados Sancet, Prados y Unai Gómez quedó fuera de la lista ante el Rayo. Para Ernesto Valverde es el sexto mediocentro detrás de Galarreta, Jauregizar, Prados, Vesga y Rego.