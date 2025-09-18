El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic El futbolista brasileño se acercó a la grada para hacer feliz a un joven aficionado bilbaíno

El Athletic perdió este martes en el estreno de la Champions League frente al Arsenal, pero un joven aficionado del equipo de Ernesto Valverde no olvidará el encuentro en su vida. Y no por el resultado, claro está. Sino porque Gabriel Martinelli, el futbolista del Arsenal que abrió el marcador en la vuelta de la Liga de Campones a San Mamés, le regaló su camiseta.

Bilbao has shown us the best sportsmanship ever. Their fans were so good. Got behind their team without booing or rilling the crowd against any of our players.



Even our man of the match had to give his shirt to one young Bilbao fan. pic.twitter.com/KiqNxTR8U6 — The Nomad Post. (@the_nomad_post) September 17, 2025

El partido ha terminado. Los espectadores se retiran. Se marchan a su casa. La mayoría cabizbajos. Sin embargo, este niño, hincha del Athletic según se puede ver en su indumentaria, se acerca al banquillo del bloque de Mikel Arteta. Entonces, el futbolista brasileño se acerca y le entrega su zamarra, un bonito gesto.

El ariete del Arsenal se acerca a la grada, le choca la mano al pequeño y le regala la camiseta con la que inauguró la cuenta anotadora de los 'gunners' en el minuto 72. Además, se para, le coge del hombro y el acompañante del pequeño hincha del Athletic inmortaliza el momento.

El vídeo ha sido compartido con un aficionado del Arsenal, que alaba también el excelente comportamiento de los bilbaínos. En general, en las redes sociales, los aficionados londinenses han aplaudido el buen ambiente que reinó durante todo el encuentro y en las horas previas.