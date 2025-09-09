Galarreta vuelve al grupo mientras Nico Williams, Serrano y Lekue entrenan al margen Los internacionales tienen jornada de descanso y el centrocampista se reintegra a los entrenamientos tras su ausencia ante el Betis

El parón de selecciones ha ofrecido un respiro al Athletic, con la mayoría de la plantilla liberada de compromisos internacionales y centrada en recuperar efectivos tras un inicio de temporada lastrado por alguna que otra baja.

Iñigo Ruiz de Galarreta, que se había quedado fuera de la convocatoria para el duelo ante el Betis por una sobrecarga en el isquiosural izquierdo, se ha reintegrado este martes a los entrenamientos con el grupo. Su evolución, esperada tras su parte médico del pasado 30 de agosto, es una buena noticia para Valverde.

Por otro lado, Nico Williams y Nico Serrano permanecen al margen del grupo. En el caso del '10' rojiblanco, su ausencia no era ninguna sorpresa, después de su lesión en el partido con España ante Turquía que le ocasionó «problemas musculares moderados» y que le dejarán al menos tres semanas de baja. Serrano, por su parte, es la mayor novedad entre las ausencias, a falta de más información por parte del club.

Con la lesión del menor de los Williams, el papel de Nico Serrano cobra aún más relevancia dentro de la plantilla. El joven atacante se perfila como una de las principales alternativas en banda para Ernesto Valverde, por lo que su estado físico resulta clave. Una posible lesión supondría un contratiempo serio para el técnico rojiblanco.

Iñigo Lekue, otro jugador tocado, también sigue ejercitándose en el interior, lo que confirma que su recuperación aún no permite entrenar con total normalidad .