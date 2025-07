Los ensayos generales de Valverde

La pretemporada, además de para poner la maquinaria a punto, sirve también para ensamblar piezas, testar jugadores cuya continuidad no es segura y evaluar a ... otros en demarcaciones que no son propiamente las suyas con miras a calibrar su fiabilidad ante posibles eventualidades. Los dos primeros amistosos del Athletic ante Ponferradina en Amorebieta y Alavés en Laguardia ya han dejado claro por dónde van esos ensayos en el caso de Ernesto Valverde.

No cabe duda de que el eje de la defensa es la zona que más inquieta al 'Txingurri'. «Estamos justos», reconoció en su primera rueda de prensa en Lezama. La suspensión de Yeray Álvarez por su positivo en un control de la UEFA la pasada campaña ha dejado al Athletic con solo tres futbolistas específicos en esa demarcación –Vivián Paredes y Egiluz– y el de Viandar de la Vera, a la espera de ver si se concreta la llegada de Aymeric Laporte, ha apostado por realizar diferentes combinaciones. En esa rueda de pruebas los elegidos han sido Vesga, Lekue y Yuri.

De hecho, en Urritxe, donde sólo estuvieron convocados dos centrales –Paredes y Egiluz–, el técnico apostó por situar de salida al de Arrigorriaga junto a un centrocampista como Vesga y en la segunda mitad fueron Lekue y Yuri, dos laterales, los que ejercieron de pareja de baile. En el segundo encuentro, ante el Alavés, saltó a escena Vivián acompañado de nuevo de Iñigo Lekue en los primeros 45 minutos, mientras que en el segundo acto fueron Paredes y Egiluz, que debutaba, los que saltaron al césped.

Cara nueva Robert Navarro ha dejado detalles de su calidad como enganche y extremo

El cuerpo técnico ve a este último –el durangarra renovó recientemente hasta 2028 tras aprovechar la pasada campaña su cesión al Mirandés– como un buen proyecto de futuro, pero sin bagaje al más alto nivel de momento, algo fundamental en una campaña tan exigente como la que afrontará el cuadro rojiblanco con el regreso a la Champions como punta de lanza. No es de extrañar por tanto que, por mucho que Valverde asegurara tras el duelo de Laguardia que «no me gusta hablar de jugadores de otros equipos», ansíe que la operación retorno de Aymeric Laporte llegue a buen puerto para dar un salto de calidad a una demarcación clave. La salida de balón y jerarquía del de Agen serían un plus para el Athletic. El resto de combinaciones acarrearía un alto riesgo.

El eje de la defensa no ha sido la única posición en la que el técnico ha decidido experimentar. También lo ha hecho en el lateral izquierdo con la presencia de un Unai Gómez que hasta ahora había sido el sustituto de Sancet en la media punta o también de la pareja Galarreta-Jauregizar en en el doble pivote el curso pasado.

Meritorios Valverde ha destacado la actitud de Nico Serrano en los partidos ante la Ponferradina y el Alavés

Valverde entiende que, tras la llegada de Robert Navarro, la posición de enganche con los tres de arriba está bien cubierta y que la polivalencia del bermeotarra es un valor a explotar. El lateral es una demarcación nueva para él y ante el Alavés quedó claro que necesita adaptación. Los del Chaco Coudet, de hecho, detectaron pronto dónde estaba la herida y aprovecharon ese costado para llegar por velocidad una y otra vez a la meta de Unai Simón en el primer tiempo.

Rivales encerrados

Otro de los nombres propios de este arranque de pretemporada es Robert Navarro. El barcelonés, hasta el momento la única cara nueva en los partidos de preparación, ha desembarcado en Lezama con buen tono físico y su versatilidad, tanto como mediapunta como en ambas bandas, gusta al cuerpo técnico. En Urritxe, Valverde le dio entrada en la segunda mitad como sustituto de Sancet y ambos fueron los más destacados del encuentro, dejando claro que se siente cómodo siendo protagonista y llegando al área desde segunda línea. En Laguardia, el ex de Real Sociedad, Cádiz y Mallorca pasó a la banda derecha ante la ausencia de Iñaki Williams y también se mostró muy participativo. Valverde le ha dado además galones a balón parado y tiene claro que es un perfil de jugador que no había en la plantilla y puede ayudar a desatascar partidos en los que el rival se cierra atrás y tapona los espacios. El Athletic sufrió más de la cuenta la pasada campaña ante ese tipo de planteamientos cada vez más habituales por parte de los rivales que visitan La Catedral.

Por lo que respecta al grupo de meritorios que regresan de sus cesiones y buscan hacerse un hueco en la plantilla para no salir otra vez a préstamo sobresalen dos nombres: Nico Serrano y Urko Izeta. De hecho, 'Txingurri' reconoció respecto al primero que se lo está poniendo difícil con sus actuaciones. Después de jugar a préstamo en el Sportig –18 partidos– la segunda mitad del curso pasado, el extremo navarro parece decidido a aprovechar la oportunidad. Valverde le ha testado tanto por la izquierda ante la Ponferradina como en el extremo derecho ante los babazorros, donde buscó el uno contra uno en varias ocasiones y generó bastante peligro con sus centros. Junto al navarro también se ha dejado ver un Izeta que tras marcar 15 goles en 45 partidos con el Mirandés y sellar su renovación hasta 2027 tiene ganas de reivindicarse con el primer equipo.