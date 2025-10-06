Los dos exjugadores del Athletic que juegan en un equipo de la segunda división belga Los dos futbolistas han fichado en las últimas semanas por el cuadro europeo

Iago Herrerín (Bilbao, 37 años) y Jonás Ramalho (Barakaldo, 32 años) han fichado en las últimas semanas por el Olympic Charleroi, un equipo de la segunda división de Bélgica que marcha en la parte baja de la clasificación. El portero se comprometió con esta escuadra a mediados de la semana pasada. «¡Está lleno de experiencia internacional y aterriza en Neuville! ¡Bienvenido Iago!», le recibió su actual club. Mientras tanto, el zaguero reforzó este bloque el pasado 25 de septiembre. «¡El experimentado defensa español se une a nuestros Dogues! ¡Bienvenido, Jonás!», escribió su nuevo club.

El Olympic Charleroi marcha último en la clasificación, con un solo punto en su casillero. Ha empatado un duelo y perdido siete. Ha recibido 21 goles y tan solo ha anotado dos. Hasta ese lunes, estaba entrando por Carlos Sánchez Aguiar, con pasado en el Atlétic y el Leganés, entre otros, y Javier Moreiras. Sin embargo, el equipo ha anunciado hace unas horas que «han decidido no seguir». «Ahora estamos buscando nuevo entrenador».

Herrerín llega a Bélgica después de terminar el pasado verano su vinculación con el Sestao River. Pese a sus buenas actuaciones, el equipo de Las Llanas cayó a Segunda Federación. De momento, no se ha estrenado puesto que acaba de llegar.

Mientras tanto, Ramalho, regresa a Europa. Cuando salió del Athletic se fue a Girona, luego a Osasuna, más tarde al Málaga. Desde Andalucía se marchó al Ohod Club de Arabia Saudí. Luego fichyó por el Al-Ahli de Bahrain. Pasó al Kazma de Kuwait y ahora vuelve al Viejo Continente. El vizcaíno debutó como titular este fin de semana y jugó en la posición de pivote. Disputó todo el duelo.

El equipo tiene más de cien años de historia, fue fundado en 1911. Aunque jugó en la máxima categoría más de tres décadas, desde los años 70 se encuentra en el segundo peldaño del fútbol de este país.