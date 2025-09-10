Yeray: «Pido perdón, han sido meses complicados. Tomé la pastilla de mi pareja pensando que era igual que la mía»

16:08

«Mi pareja, Naia, comenzó en diciembre el mismo tratamiento. Era una toma de pastilla, un spray para el pelo. Un tratamiento que se realiza por la noche, antes de meterse en la cama. La semana antes del partido contra el Manchester United, cuando fui a tomarme una de las pastillas que tomo yo por las noches más el spray para el pelo me dei cuenta de que no tenía. Fui a buscar el bote de repuesto y nomlo tenía. Fruto del estrés, de que tenía mi rutina y no tenía la pastilla, decidí tomar la pastilla de mi pareja pensando que ten´ñia exactaente lo mismo de lo que tenía la mía.».