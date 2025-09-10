Yeray: «Pido perdón, han sido meses complicados. Tomé la pastilla de mi pareja pensando que era igual que la mía»
El central ha comparecido arropado por sus compañeros tras ser sancionado 10 meses por dopaje: «Nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida, ha sido un error humano»
Carlos Nieto
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:46
16:23
En breves minutos os ofreceremos varias piezas con las frases más destacadas de la comparecencia del jugador de Barakaldo. Gracias por seguirnos.
16:22
Aplausos de la plantilla a su compañero.
16:22
Finaliza la rueda de prensa de Yeray.
16:21
«Era el hecho de que no sabía lo que iba a pasar... Vivir vacaciones con amigos. Lo más complicado es no saber lo que me iba a caer. Esa incógnita ha sido duro. Es un error humano que cualquiera puede cometer, lo he llevado con mucho positivismo».
16:20
«Gurpegui me mandó un mensaje, sabe por lo que estoy pasando».
16:20
«¿Rabia? Sí, pero tienes que asumirlo. Asumir las consecuencias, que me ha tocado diez meses. Las normas están para cumplirlas y no lo he hecho».
16:19
«Tengo que agradecer el apoyo de todo el mundo, incluso hoy que me he dado una vuelta por Bilbao. La cantidad de gente que te da ánimos, también mis compañeros. Willy (Iñaki Williams) me dijo que en abril era la final de Copa y la que iba a levantar yo...».
16:18
«Dentro de lo que son las sanciones me pareció justa. Asumí que tenía que estar ese tiempo sin jugar».
16:17
«Lo más difícil es no poder estar con ellos. Llevo diez temporadas en el club. Entrenamientos, viajes.. En cuestión de meses les he visto dos veces. Es lo más duro, el no poder ir al trabajo, el día a día, por lo que nos levantamos cada día».
16:17
«No había salido la sanción, voy a estar pensando en la renovación. Ahora mismo estoy pensando en lo que viene, afrontar este tiempo de la mejor manera posible».
16:16
«Cada uno tiene su carrera, escribe su historia. Mucha gente me dice que es mala suerte, un camino lleno de baches. Estas cosas te hacen crecer como persona, te hacen mejor y valorar ciertas cosas. Ojalá no hubiese pasado, no tomarme esa sustancia. Vamos a mirar hacia adelante, lo que viene. Mi único pensamiento es volver a estar con ellos».
16:15
«Ya dije el año pasado que me hacía especial ilusión disputar la Champions por primera vez. Todos sueñan con ello. He asumido que he cometido un error y tengo que acarrear con las consecuencias. El tiempo va a pasar y tengo que entrenar, estar preparado para cuando llegue poder dar lo máximo de mí».
16:14
«Mentalmente tenía ganas del día de hoy. Llevaba tiempo queriendo dar explicaciones. He pasado meses de verano en los que no le podía contar a mi abuela lo que había pasado. Cuando ya ha salido la sanción y puedo explicar lo que ha pasado, tranquilidad. A nivel físico tengo una pauta de entrenamiento marcada por el club. De vez en cuando entreno con Iker (Muniain, entrenador del Derio) y me viene bien para trabajar en el campo con intensidad.»
16:13
«Mis abogados están trabajando en ello. Más adelante lo sabremos», dice Yeray sobre si recurrirá la sanción.
16:13
«Fue después de entrenar. Lo primero fue la cara del míster, que le cambia la cara. Me dijo que tenía que hablar con Josean y sabía que algo había pasado. Me dijo que en el control de sangre había salido un resultado adverso. Nos miramos y la sensación fue de incredulidad. Empezamos a hilar por sitios a ver dónde había salido la sustancia. Me fui a casa y empecé a buscar sobre la sustancia, me salía que era un diurético, ni sabía lo que era».
16:11
«Yo estaba tranquilo, sabía que lo que había pasado era un error humano que puede cometer cualquiera. Tomar una pastilla pensando que es el mismo tratamiento, y que utilizan miles de personas».
16:10
Comienzan las preguntas. Yeray ha hablado con la voz entre cortada, emocionado.
16:10
«Desde el primer momento le trasladé al club mi intención que en este tiempo que esté sin competir no voy a cobrar absolutamente nada. Yo trabajo para el club y ha sido un error que he asumido desde el primer momento».
16:09
«El que está viviendo esta situación soy yo pero en cierto modo os compromete a vosotros».
16:09
«Pensamos que tenía una sustancia llamado minoximil sin saber que tenía otra sustancia que estaba prohibida. Lo primero pedir perdón al Athletic, a la afición, a mis compañeros. Han sido meses complicados, en los que no sabes, te da vueltas todo...»
16:08
«Mi pareja, Naia, comenzó en diciembre el mismo tratamiento. Era una toma de pastilla, un spray para el pelo. Un tratamiento que se realiza por la noche, antes de meterse en la cama. La semana antes del partido contra el Manchester United, cuando fui a tomarme una de las pastillas que tomo yo por las noches más el spray para el pelo me dei cuenta de que no tenía. Fui a buscar el bote de repuesto y nomlo tenía. Fruto del estrés, de que tenía mi rutina y no tenía la pastilla, decidí tomar la pastilla de mi pareja pensando que ten´ñia exactaente lo mismo de lo que tenía la mía.».
16:07
«Era un tratamiento que desde el primer momento se lo comenté a Josean (Lekue, director médico del club). He tomado durante todo este tiempo este medicamento y a día de hoy lo sigo haciendo».
16:06
«En 2016 empecé un proceso de quimioterapia, un momento duro. El mayor temor es la pérdida del pelo. A raíz de ese proceso y después de superarlo, en una de las revisiones con el oncólogo me comentó cierto tratamiento sobre la alopecia. Después de la quimio empecé a perder pelo, a tenerlo más débil. Comencé dicho tratamiento en 2022. Consistía en la toma de una pastilla y un spray para el pelo».
16:05
«No he tomado ninguna sustancia para aumentar mi rendimiento».
16:05
«He sido sancionado diez meses por la UEFA por tomar una sustancia prohibida. Nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida, lo quiero dejar claro».
16:04
Yeray viste ropa de calle. No puede usar simbología del Athletic.
16:04
Le acompaña el director de comunicación del club, Ibon Landa.
16:04
Yeray ya está listo para hablar.
15:59
En total, hay treinta sillas reservadas, sin contar las correspondientes a los periodistas.
15:59
También se dan cita varios directivos de la junta, como Jon Berasategui o Igor San Román. También están Xabi Álvarez y Guillermo Ruiz-Longarte. Informa Robert Basic.
15:57
La plantilla rojiblanca, con Ernesto Valverde a la cabeza, arropa a Yeray. El acto está a punto de comenzar.
15:48
La comparecencia de Yeray comenzará a las 16 horas, en algo más de diez minutos.
15:47
¡Buenas tardes! Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en directo de la rueda de prensa de Yeray Álvarez desde el Hotel Carlton de Bilbao. El escenario no es Lezama puesto que el jugador del Athletic está suspendido por un caso de dopaje que explicará ante los medios de comunicación.
-
