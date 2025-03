En directo, Sevilla-Athletic

15:54

Rotaciones

Sorprende que Valverde agite tanto la coctelera sobre todo teniendo en cuenta que la próxima semana no hay partido al haber parón de selecciones. El desgaste del jueves es altísimo, no han pasado las 72 horas al parecer necesarias, como mencionó ayer Ancelotti. El portero y los centrales estaban cantados. Puede que también Gorosabel. Me sorprende que no juegue Adama y Txingurri confíe en Lekue. También que no lo haga Galarreta y utilice a Vesga. A ver qué tal sale el experimento ante un Sevilla al alza.