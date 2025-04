En directo, Athletic-Real Madrid

19:37

En el Athletic, habrá que esperar un poco más. Tiempo en el que se puede 'elucubrar' sobre qué once presentará hoy Ernesto Valverde. Tras el esfuerzo del jueves contra el Rangers, se prevén rotaciones. La duda es cuántas. El que no estará seguro es Nico Williams , quien aquejado de pubalgia no ha entrado ni en la convocatoria.