El día que Óscar de Marcos jugó una hora con heridas en el escroto: «Bielsa no sabía ni dónde meterse»

Ocurrió el 17 de diciembre de 2011. El Athletic de Marcelo Bielsa se enfrentaba al Zaragoza en San Mamés. Llovía en Bilbao. De repente, Óscar de Marcos sufrió una dura entrada de Javier Paredes, lateral izquierdo del conjunto maño. Dolor. Mucho. Demasiado, en la zona del escroto y la ingle. Esa patada le produjo tres heridas al futbolista de Laguardia. Nada más recibir el golpe, se miró la zona inguinal para ver si todo seguía en su sitio a pesar de que ese área del cuerpo estaba ensangrentada.

Así contaba David López, su compañero, ese momento inolvidable cuando entraron al vestuario al término de la primera mitad. «Fue algo chocante y divertido. Óscar entró en el vestuario al descanso y dijo: 'Me molestan los huevos'. Nosotros no sabíamos nada, solo los fisios. Fue tremendo lo que tenía ahí abajo. Marcelo (Bielsa) no sabía ni por dónde meterse. Estaba blanco, a punto de desmayarse. Lo normal hubiese sido llevarle al hospital, pero él se negaba. 'Que no, que no, que yo quiero seguir jugando'».

Continúa en el césped durante toda la segunda mitad. De hecho, fue el futbolista que sirvió la pelota a Toquero para que en el minuto 86 anotara la diana que dio el triunfo a los bilbaínos. Cuando finalizó el choque, fue trasladado a la desaparecida Clínica San Sebastián para ser intervenido de urgencia de «un gran desgarro de uretra distal y tres heridas inciso-contusas en la región inguino-escrotal». Le aplicaron alrededor de 30 puntos de sutura y procedieron a la reconstrucción de la zona afectada.

Dos días después de demostrar que está hecho de otra pasta, de apretar los dientes para ponerse al servicio de su equipo, recibió el alta, pero en el club también seguían sorprendidos por su capacidad de aguante. «Es de otra pasta», comentaba una fuente interna a EL CORREO. En ningún momento se le pasó por la cabeza pedir el cambio y continuó pateando la banda derecha, sin bajar las revoluciones ni su rendimiento.