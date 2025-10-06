Cuatro duelos de Liga y dos de Champions para el Athletic entre parón y parón

La segunda ventana FIFA de la temporada ha llegado en un buen momento para el Athletic porque la enfermería está a rebosar y porque es ... necesario resetear lo sucedido en las últimas cinco semanas para ponerle remedio cuanto antes. Por fortuna, los rojiblancos llegan a este parón aliviados por la victoria en San Mamés ante el Mallorca, un partido que dominó a su antojo en la primera parte pero que se complicó sobremanera en la segunda al aflorar algunos de los males que han castigado al equipo de Ernesto Valverde en septiembre y los primeros días de octubre. Cuando te igualas a la baja con el adversario las posibilidades de sufrir un varapalo crecen de forma exponencial y eso es lo que le sucedió con el conjunto balear hasta que el gol de Rego devolvió el oxígeno a los bilbaínos en el tramo final.

No transcurrirán muchos días entre esta interrupción de la competición y la siguiente porque a partir del 9 de noviembre los compromisos de las selecciones en el camino hacia el Mundial de 2026 volverán a ser protagonistas. Los leones retomarán el calendario liguero el domingo 19 de octubre a las dos de la tarde en el Martínez Valero ante el Elche de Eder Sarabia, una de las revelaciones del curso a pesar de su contundente derrota de ayer frente al Alavés en Mendizorroza.

Tres días después el Athletic recibirá en La Catedral al Qarabaq en un duelo que se antoja trascendental si los rojiblancos quieren despegar en la competición de clubes más prestigiosa y exigente del mundo. El equipo azerbaiyano aterrizará en Bilbao con los seis puntos sumados con sus triunfos ante el Benfica a domicilio y el Copenhague en su estadio. Con su casillero aún sin estrenar, un nuevo tropiezo dejaría al Athletic en una situación muy precaria.

El siguiente choque será el sábado 25 en San Mamés (18.30 horas) ante el Getafe, un conjunto correoso al que suele resultar complicado desarbolar y que la pasada campaña arrancó un empate en la capital vizcaína en la primera jornada de Liga. Será el aperitivo del que sin duda es el plato fuerte liguero entre parón y parón por las fechas FIFA. Y es que los hombres de Valverde cruzarán la A-8 una semana después, el sábado 1 de noviembre, para enfrentarse en Anoeta a la nueva Real Sociedad de Sergio Francisco, un proyecto al que le ha costado arrancar tras la salida de Imanol Alguacil y la pérdida de futbolistas fundamentales como Martín Zubimendi, ahora en las filas del Arsenal.

Viaje a Inglaterra

El miércoles 5 de noviembre será de nuevo el turno de la Champions con la visita al Newcastle en la cuarta jornada de la liguilla del torneo. Habrá que comprobar cómo llegan los rojiblancos a tierras inglesas. Pase lo que pase antes con el Qarabag, puntuar en Saint James Park será casi una obligación porque para entonces ya se habrá llegado a la mitad del torneo. Y, para terminar el segundo parón de la temporada, visitará La Catedral el recién ascendido Oviedo, cuyo rendimiento en Primera es todavía una incógnita.

El 10 de noviembre los internacionales se concentrarán en Las Rozas a las órdenes de Luis de la Fuente. El fin de semana de ese tramo del calendario habrá partidos de clasificación. El sábado 15 San Mamés será escenario del partido entre Euskadi y Palestina acordado por ambas federaciones para lanzar un grito contra el genocidio y en favor de la paz. La siguiente semana los rojiblancos volverán a los entrenamientos porque tocará otra vez jugar en Liga, Nada menos que contra el Barcelona.