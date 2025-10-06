El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde da instrucciones a sus jugadores contra el Mallorca. Efe

Cuatro duelos de Liga y dos de Champions para el Athletic entre parón y parón

Los rojiblancos volverán a la competición el domingo 19 ante el Elche; después, Qarabag, Getafe,Real Sociedad,Newcastle y Oviedo

Iván Orio

Iván Orio

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:59

La segunda ventana FIFA de la temporada ha llegado en un buen momento para el Athletic porque la enfermería está a rebosar y porque es ... necesario resetear lo sucedido en las últimas cinco semanas para ponerle remedio cuanto antes. Por fortuna, los rojiblancos llegan a este parón aliviados por la victoria en San Mamés ante el Mallorca, un partido que dominó a su antojo en la primera parte pero que se complicó sobremanera en la segunda al aflorar algunos de los males que han castigado al equipo de Ernesto Valverde en septiembre y los primeros días de octubre. Cuando te igualas a la baja con el adversario las posibilidades de sufrir un varapalo crecen de forma exponencial y eso es lo que le sucedió con el conjunto balear hasta que el gol de Rego devolvió el oxígeno a los bilbaínos en el tramo final.

