Nombres de ida y vuelta en el Athletic

El Athletic convence a balón parado. Si el partido se atasca y la opción de meter balones en profundidad se hace imposible por la falta de espacio, el recurso de jugada ensayada sigue dando resultado. Pero para que este tipo de acción dé frutos los ... leones tienen que contar con la pierna derecha de un Alex Berenguer elegante, sencillo, trabajador, polivalente y decisivo.

El extremo navarro no es un jugador que acapare titulares ni portadas, pero su rendimiento supera el de muchas estrellas que tienen demasiados pajaritos a su alrededor. A veces no es lo que eres sino cómo te venden. Y Berenguer no necesita estar en ningún escaparate, su trabajo y sus números son su tarjeta de visita. El de Barañáin llegó de Italia con muchos minutos en sus piernas gracias a sus partidos en la Serie A y estos años en Bilbao ha demostrado que está a disposición del míster para jugar de titular o para revolucionar las segundas partes saliendo desde el banquillo.

La temporada pasada fue decisivo en momentos importantes donde el Athletic se jugaba eliminatorias, e incluso en la misma final de copa, y este año sigue siendo de los más destacados. Su bota derecha es una delicia en centros al área a balón parado. Esto es un pequeño ejemplo para otros jugadores que tienen la oportunidad de salir a buscar minutos con la puerta de regreso siempre abierta. Alex Padilla, Javi Martón, Nico Serrano, Unai Vencedor. Salir del Athletic para seguir creciendo como jugador es una oportunidad para formarse. Ya han demostrado sus cualidades pero todavía tienen que crecer.

Berenguer salió de Osasuna hacia Turín y llegó a Bilbao. Pumas, Albacete, Sporting y Racing pueden ser un buen viaje de ida y vuelta. Este comienzo de año nos ha dejado otro movimiento más. La llegada del elefante africano que está cargada de expectación. Todo por descubrir de este jugador de gran altura. Maroan Sannadi sabe que tiene miles de ojos pendientes de su debut, algo que suena vertiginoso para un futbolista que hace dos días estaba jugando a tan solo unos kilómetros de San Mamés. Aquí estamos a la espera de ver sus inicios en la máxima categoría y de celebrar sus triunfos. Lo importante es que Ernesto Valverde tenga dudas para elegir un once inicial. Y el que se quede en el banquillo, que salga a morder.