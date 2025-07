La confesión de Javi Martínez sobre el segundo año del bienio negro: «No salía de casa. Daba vergüenza»

Juanma Mallo Jueves, 31 de julio 2025, 00:16 Comenta Compartir

Javi Martínez aterrizó en el Athletic en el verano de 2006. La temporada anterior, el cuadro bilbaíno había sufrido de lo lindo para salvar la categoría, pero lo logró con Javier Clemente en el banquillo. La afición esperaba que el nuevo curso fuera diferente, que el agua no llegase al cuello, pero vaya sí lo hizo. Fue el segundo año del conocido como el bienio negro, en el que el equipo de José Manuel Esnal, 'Mané', se salvó sobre la bocina en la última jornada con una victoria frente al Levante en San Mamés.

El navarro era un chaval que debutaba en Primera División y que se encontró con una situación inédita en Bilbao. «Era la primera vez en la historia que el Athletic podía descender». Una losa demasiado pesada para cualquiera, también para él, según recuerda en el podcast 'Los Fulanos'. «Fue muy duro. No salía de casa. La gente no te trataba mal. Daba vergüenza. Fue duro», asegura el internacional con España.

Hace, además, un repaso de aquel curso. «El primer año fue una temporada muy difícil. Nos salvamos en la última jornada contra el Levante. Hasta el minuto 70 no marcamos gol. Eso fue cinco años de experiencia en Primera. Fue muy dura. Yo tenía 18 años a final de temporada, no te sientes resposable de todo eso. Piensas que hay veteranos... Si me tocase ahora lo pasaría mucho peor. Eres más irresponsable. Ahora eres más responsable de lo que el pasa al equipo», acepta.

Aquella temporada, la de su estreno en la élite, Martínez fue el cuarto futbolista con más minutos en la primera plantilla del Athletic superado por Sarriegi, el más empleado, Iraola y Murillo, y por delante de jugadores como Yeste, Aduriz, Urzaiz, Amorebieta... Anotó tres dianas, fue titular en 32 encuentros y recibió seis amarillas.