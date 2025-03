El Athletic lamenta su mala suerte después de tres palos en 7 minutos: «Hemos merecido mucho más»

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 1 de marzo 2025, 22:53 | Actualizado 23:03h. Comenta Compartir

No ha tenido su día ante la meta rival el Athletic en el Metropolitano. En un partido en el que se jugaba tener alguna opción de meterse en la pelea por la Liga, la suerte no ha estado de su lado. No es nada usual lamentar estrellar tres balones en los palos en apenas siete minutos. La madera negó el gol a Beñat Prados y en dos ocasiones a Iñaki Williams. «Hemos merecido mucho más. Hemos tenido más ocasiones que ellos, pero esto no va de merecer, sino de meterlas», lamentaba el atacante nada más terminar el encuentro.

Julián Álvarez ha salido del banquillo para anotar el 1-0. Simeone tiene una tremenda profundidad de plantilla. Los jugadores que salen de refresco le han dado 16 goles. Ancelotti, en el Madrid, se conforma con cuatro. Un fondo de armario que ha sido clave para la victoria por la mínima de este sábado.

El Athletic se vió por detrás en el marcador y se fue arriba. En el minuto 74 llegó su mejor ocasión, producto de una falta a Nico Williams en la banda. La lanzó con su precisión habitual Berenguer. Beñat Prados, que llevaba unos pocos minutos en el campo, peinó de forma eficaz. La pelota se estrelló en la base del poste izquierdo de Oblak. No acabó ahí la cosa. El rechace llegó a Iñaki Williams, quien remató de inmediato. De nuevo mala suerte. La pelota se fue al larguero.

No concluyó en esa jugada el infortunio de los bilbaínos con los palos del Metropolitano. Nueva falta favorable a los rojiblancos en el minuto 81, siete después. Esta vez es más centrada. Berchiche habla al oído con Nico y el extremo sorprende al sacar el raso y paralelo al área hacia su hermano. Iñaki dispara desde lejos, la pelota golpea en Nahuel Molina. Y otra vez se va al larguero. El de Girona fue el partido de los tres penaltis fallados. El del Metropolitano, el de los tres palos.