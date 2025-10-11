Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más

EL CORREO adelantó en noviembre del año pasado que el Athletic había logrado pescar a una de las mayores perlas de la cantera del Deportivo ... Alavés; Christian Imga. El extremo nacido en Zumarraga, que aún tiene solo 16 años (17/02/2009), ya despuntaba por aquel entonces en la cantera babazorra y varios clubes de la liga le seguían la pista. El conjunto rojiblanco no podía perder la oportunidad de tratar de fichar a un futbolista de tanto talento como el suyo y realizó una importante oferta para que en febrero hiciera las maletas rumbo a Lezama.

El Alavés, que le consideraba una de sus mayores promesas, había intentado retenerle hasta 2027. Sin embargo, al rechazar dicha oferta y aceptar la de Ibaigane, decidieron apartarle del equipo. Tras unos meses duros para el joven jugador, la negociación por Maroan Sannadi abrió la puerta a adelantar la operación de Christian Imga y éste aterrizó en Lezama en febrero. Llegaba a la factoría rojiblanca un alumno aventajado, que en edad de cadete ya deslumbraba en el Juvenil B de los albiazules. No obstante, por temas burocráticos, no pudo repetir en esa categoría con el Athletic, por lo que jugó el curso pasado en el Cadete Liga Vasca, mostrando una superioridad muy patente.

Se trata de un diamante en bruto que aúna un físico portentoso -mide 1,90- con una calidad diferencial para jugar por ambas bandas. Es veloz, potente, desequilibrante y capaz de finalizar con ambas piernas. Lo tiene todo para triunfar. Aunque ya se sabe que, a estas edades, es mejor no aventurarse, ya que hay muchos factores externos que pueden influir en el desarrollo del jugador. Por todo ello, su fichaje generó gran expectación. Quedaba por ver cómo respondía ante el cambio de equipo y las expectativas que había puestas en él.

Pues no parece haberse achicado, ni mucho menos, demostrando, por el momento, tener también una buena fortaleza mental. En el presente curso, es el integrante más joven del Juvenil División de Honor del Athletic junto al defensor Mikel Urrestarazu, ambos de 2009. En esta liga, Christian Imga acumula únicamente 66 minutos en tres partidos, en los que ha entrado desde el banquillo. Le ha sido suficiente para brillar con luz propia, anotando dos tantos. Aunque no solo eso. También es el futbolista más joven de todos los que conforman el plantel de la UEFA Youth League -el único nacido en 2009-. En dicha competición europea, también ha dejado grandes destellos.

Contra el Arsenal, entró en el minuto 88 y forzó el penalti con el que Elijah Gift estableció el definitivo 3-1. Además, se le vio iniciativa al pedir tirar la pena máxima. Volvió a entrar en el tramo final frente al Borussia Dortmund, ingresando a los 82 minutos de juego. Una vez más, en muy poco tiempo, supo aprovechar su oportunidad de la mejor manera posible. Cuando solo llevaba cuatro minutos sobre el verde, Imga realizó un buen recorte en la frontal del área y disparó al palo corto para estrenarse como goleador en la UEFA Youth League y que su nombre sonara con más fuerza.

Internacional sub-17

Su talento y sus grandes actuaciones no han pasado desapercibidas para el combinado nacional. La selección española sub-17 le incluyó en la última convocatoria para medirse a Andorra, Letonia y Dinamarca entre el 8 y el 14 de octubre. Es el único jugador del Athletic en esta lista. El joven prodigio de Zumarraga fue titular en el primer encuentro ante Andorra, siendo una vez más uno de los jugadores más destacados partiendo por banda izquierda. Por lo tanto, no es que solo sea una joya, si no que está siendo capaz de avanzar a pasos agigantados en su desarrollo.