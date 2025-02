Choque de rachas en la jaula 'perica'

Dicen las últimas puntuaciones que en estos momentos la Liga tendría una plaza adicional en la Champions, competición que el Athletic lleva sin jugar una ... década y que pretende traer a San Mamés a partir de la siguiente temporada. Para ello se exige solidez, acierto y apego a un modelo de eficacia probada, interiorizado por la plantilla y de necesaria aplicación en todos los escenarios. Como el de esta tarde en Cornellá, un campo indigesto para los rojiblancos, como todos los del Espanyol, un rival que pelea por la supervivencia y que se siente especialmente fuerte en casa. Es un choque de rachas porque los bilbaínos llevan 14 jornadas invictos y los 'periquitos' no pierden como locales desde octubre. Ambos equipos contraponen sus necesidades, situadas en los extremos de la balanza: los vizcaínos buscan la cuarta plaza y los catalanes continuar en Primera.

Jornada 24 Campo: RCDE Stadium (14 horas)

Árbitro: Cuadra Fernández

«Es un equipo combativo ante su afición. Sí es verdad que hace dos años ganamos allí -con un par de goles de los hermanos Williams (1-2)-, pero arrastrábamos una mala racha. Siempre se nos ha dado mal el Espanyol fuera», advirtió ayer Valverde. Razón no le falta al entrenador rojiblanco porque el Athletic llevaba 24 años sin ganar en el feudo 'perico', hasta que la maldición saltó por los aires en abril de 2024. Por fin acabaron con una sequía inexplicable y se hicieron con la victoria, justo lo que buscan hoy con el objetivo de reforzar su candidatura a la cuarta plaza. Podría incluso valer la quinta, aunque es mejor no depender de resultados ajenos -la buena marcha de clubes españoles en Europa desbloquearía esta opción- y hacer los deberes en Cornellá. «Hay que dejarlo para el final, porque en cada eliminatoria puede ir variando», dijo Txingurri. Y sobre si ese contexto le llevaría a animar también a la Real Sociedad en el tablero continental, el técnico fue claro: «Que a la Real le vaya bien en Europa es bueno para nosotros y el fútbol vasco, así que claro que sí».

Los tres puntos que se ponen en juego en el RCDE Stadium son «muy importante» para ambos conjuntos, aunque por cuestiones distintas. Los 'periquitos' están a sólo uno de las plazas de descenso y no pueden permitirse muchas alegrías porque los rivales directos vienen pisando fuerte. Valverde no piensa más allá del próximo partido, y menos en la posibilidad de pelear la Liga, cuestión por la que fue preguntado en Lezama. «La intención es siempre superar al que tienes delante y mejorar nuestra posición, pero el que nos precede es el Barcelona y no se anda con tonterías. Estamos muy bien colocados y vamos a ver si podemos mantener esa cuarta plaza».

No pensar en la racha

Nada más acabar el entrenamiento, el último antes de viajar a la Ciudad Condal, Valverde facilitó una convocatoria de 23 jugadores en la que estaban Nico Williams y Unai Nuñez, recuperados de sus respectivas lesiones, pero faltaba Iñigo Ruiz de Galarreta. El eibarrés sigue entre algodones porque, según desveló el entrenador rojiblanco, había sufrido una «pequeña recaída» -se hizo daño en los isquios contra el Besiktas- y tardará todavía una semana en reaparecer, contra el Valladolid. Estará en total un mes de baja, en el que el mediocentro se habrá perdido cinco encuentros entre Liga y Europa. Tampoco figuraba en la lista Álvaro Djaló, cuyo esguince de tobillo le mantendrá desactivado hasta marzo. Ahora está por ver si Txingurri sentará a Berenguer, uno de los rojiblancos más en forma, para dar entrada al extremo internacional o, por contra, no tocará nada.

Valverde alabó el carácter «combativo» de un Espanyol que «sabe a lo que juega. Presenta una estructura diferente de cómo defiende a cómo ataca y debemos estar a un buen nivel para sacar los tres puntos». Desde que perdieron en casa el 25 de octubre contra el Sevilla, los 'periquitos' han amurallado su casa y han encadenado seis partidos sin caer. El balance es de tres victorias y otros tantos empates. Por otro lado, el Athletic acumula 14 jornadas invicto y si puntúa en el RCDE Stadium igualaría las 15 de la campaña 1983-1984, cuando se proclamó campeón de Liga. «El secreto de las rachas es no pensar en ellas», resumió Valverde, quien vuelve a la que fue alguna vez su casa.

Los rivales a seguir Portero J. García Es uno de los grandes activos 'pericos', un seguro de vida bajo palos Extremo Jofre Un fijo en el esquema del Espanyol, uno de los símbolos del club Delantero Puado Es el hombre gol de los catalanes, con ocho en la Liga.