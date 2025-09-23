«Estoy buscando contundencia», admite Valverde sobre sus cambios de delantero El entrenador del Athletic considera injusta la roja a Vivián y se queja de recibir al Mallorca sin 72 horas de diferencia con el partido de Dortmund

Javier Ortiz de Lazcano Martes, 23 de septiembre 2025, 01:14

El Athletic está atascado arriba. No ha marcado en los tres últimos partidos ante Alavés, Arsenal y Valencia y en los seis encuentros que van de curso ninguno de sus jugadores ha anotado más de un gol. Ernesto Valverde da vueltas al asunto sin encontrar una solución. Hasta el momento ha alineado a cuatro jugadores en el puesto de delantero centro –Berenguer, Iñaki Williams, Maroan y Guruzeta–, signo de que no confía suficientemente en ninguno de ellos como para apostar de forma inequívoca por él.

«Estoy cambiando jugadores en esa posición. Cuando lo haces en determinados puestos es porque estás buscando algo, estás buscando el tener contundencia en la finalización», admitió. El de Viandar de la Vera no quiso cargar las tintas sobre los jugadores que se alinean como punta de lanza, pese a que entre todos ellos solo Maroan ha visto puerta en lo que va de curso. Fue ante el Sevilla en San Mamés.

«Nos encantaría tener delanteros que hagan 20 goles por temporada. Ojalá alguno los pudiera hacer de manera regular. Si no es así, hay que hacerlo entre todos. Nos falta sobre todo al final un poco más de contundencia. No sólo en el delantero específico, que los centros sean mejores, los pases mejores, que las últimas decisiones sean mejores para tener más posibilidades», recalcó.

La fecha con el Mallorca «Ese partido nos viene mal. No hay razones para ponerlo el sábado y sí para ponerlo después»

Valverde no quiere ni oír hablar de que el Girona, colista que llega con una media de tres goles encajados por partido, es el rival idóneo para poner fin a la mala racha. «Todos los rivales tienen necesidad. Y es bueno que la sientan.Nosotros la tenemos que sentir porque la tenemos. Venimos de perder tres partidos seguidos», apuntó. Txingurri no se fía de la delicada situación del cuadro catalán. «Viene en una situación complicada y es un equipo que juega bien», elogió.

Mientras tanto, el técnico rojiblanco ha endurecido su discurso sobre la roja mostrada a Dani Vivián en Valencia, que le impide jugar ante el Girona. En la sala de Prensa de Mestalla eludió polemizar con un «no tengo criterio claro y en directo me ha parecido que, si pitaba, sería tarjeta amarilla».

«No era ni falta de Vivián»

En Lezama ayer fue mucho más contundente. «De entrada, la falta es muy discutible», señaló. «Yo no veo ni falta y terminamos con un jugador menos», lamentó. Valverde hace suyo así el argumento del propio expulsado, quien sobre el mismo césped dijo al árbitro en varias ocasiones que su jugada al borde del área con Santamaría no era punible.

«Y tampoco sé si tiene que entrar el VAR», continuó el entrenador con sus quejas. «Tengo la sensación de que no es una ocasión clarísima en la que el delantero encara a nuestro portero y va a generar una ocasión clara de gol», añadió. «Para que sea así tienen que pasar cosas, el balón va en diagonal, que nuestro jugador no cierre... No veo una jugada en la que dices 'te van a expulsar si es falta'. Incluso nuestro jugador tiene ganada la posición», zanjó.

Quejas por un horario

El Athletic afronta unos días frenéticos. Recibe hoy al Girona (19.00 horas), visita el sábado al Villarreal (21.00), juega el próximo miércoles en Dortmund y cierra su periplo antes del parón de selecciones de octubre el sábado 4 con el Mallorca en San Mamés. Teniendo en cuenta que vienen un par de semanas de descanso por los compromisos internacionales y que los rojiblancos regresan el jueves de Alemania parece de sentido común que el duelo ante los baleares fuera el domingo.

No hay además 72 horas de diferencia entre el enfrentamiento de Dortmund (21.00 el miércoles) y el de Mallorca (18.30 horas el sábado). «Lo del tema del calendario es recurrente año a año. Todos vemos posibilidades. Ese partido a nosotros nos viene mal porque son tres días después del encuentro de Alemania. No hay motivo para ponerlo antes y sí razones para ponerlo después», zanjó molesto. La pasada campaña, el Athletic ya jugó sin 72 horas de diferencia entre el Madrid y el Las Palmas. Entonces Valverde también se quejó en público, pero no le sirvió de nada.