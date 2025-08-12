Buen debut en el Oporto del vizcaíno Borja Sainz, a quien el Athletic no intentó fichar El extremo izquierdo, con 100 millones de cláusula, fue titular en el arranque en Liga, dio la asistencia del primer gol y su equipo ganó

Borja Sainz (Leioa, 24 años) tuvo un buen debut con el Oporto en una noche redonda para el extremo izquierdo. Fue titular (jugó 65 minutos), dio una asistencia de gol (a Pepé en el 1-0) y su equipo se impuso con claridad al Vitoria de Guimaraes, al que derrotó 3-0 en la primera jornada de la Liga portuguesa.

Sainz firmó este verano por el Oporto, una operación adelantada por este periódico. Los portugueses pagaron 13,3 millones de euros más dos en variables, prácticamente la misma cantidad que el Athletic por Álvaro Djaló, al que ha mandado cedido a Qatar.

El leiotarra estuvo en la agenda del Athletic, que valoraba su polivalencia, su desborde y su gol (18 la pasada campaña). Tal y como indicó este periódico, la dirección deportiva rojiblanca contactó con él para interesarse por su situación contractual y decirle que lo tenían controlado.

Pero ahí se quedó la cosa. La renovación de Nico Williams, que juega en el mismo puesto, hizo que el Athletic no intentara fichar al jugador que veía con buenos ojos la posibilidad de regresar al club en el que se formó. Sainz firmó por el Oporto hasta 2030 con una cláusula de 100 millones.

El leiotarra agrada desde hace años a Mikel González. Justo antes de comenzar su etapa juvenil en Lezama sentía que no se apostaba por él y aceptó la propuesta del hoy director de Fútbol rojiblanco para irse al Alavés.

Su fichaje fue un acierto. Fue internacional sub'18 y sub'19 y disputó 44 partidos con el primer equipo albiazul (dos goles y dos asistencias) antes de poner rumbo al Zaragoza como cedido. Tras desvincularse del Alavés a su regreso de Aragón, en la campaña 2022-23 se fue al Giresunspor turco.

Desde allí saltó al Norwich, de la segunda inglesa. Dio un gran nivel en la Championship. Cerró la campaña 2023-24 con 8 goles y 2 asistencias y la pasada explotó con sus 18 tantos, que le colocaron como el segundo máximo artillero del torneo.