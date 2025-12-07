El Arenas frena en seco al Bilbao Athletic

En el derbi de Gobela de este domingo, el Arenas cortó de raíz la buena dinámica del Bilbao Athletic, que llegaba a este partido como ... el mejor equipo del mes tras enlazar cuatro triunfos seguidos. Pero esta vez no tuvo ese acierto de citas anteriores, algo que sí encontró el conjunto de la Margen Derecha. Fue un duelo entretenido, vistoso y con opciones para ambos bandos, pero los puntos se quedaron en el feudo arenero. Dos victorias seguidas para los de Jon Erice, que ponen tierra de por medio respecto a los puestos de descenso y les asientan en la zona media de la tabla. Son 21 puntos ya en su casillero, por los 22 con los que se queda el filial rojiblanco.

Arenas Gastesi; Borikó, Sillero, Mutilva, Zabaleta; Zabala, Hidalgo (Messina, 76'); Troncho (Mattheus, 85'), Sustatxa (Verde, 66'), Babá (Galder, 85'); Álvaro Vázquez (Jorge Luis, 76'). 3 - 1 Bilbao Athletic Eric Gamen; Monreal, Duñabeitia, Alday, Barandalla (Johaneko, 46'); Eder García, Lete; Aritz Conde (Adrián Pérez, 66'), Ibon Sánchez (Vizcay, 75'), Huestamendia (Guibelalde, 84'); Ibai Sanz (Hierro, 46'). Goles 1-0, min, 10: Troncho; 2-0, min. 41: Hidalgo; 2-1, min, 45+2: Duñabeitia; 3-1, min. 78: Babá

Árbitro Alexander Angelov Borisov (colegio balear). Amonestó a Borikó, Babá, Troncho, Sillero, Messina por el Arenas; y a Barandalla, Monreal por el Bilbao Athletic. También al técnico rojiblanco Jokin Aranbarri por protestas.

Como todo derbi que se precie, el duelo arrancó intenso, equilibrado y con los dos equipos tratando de imponerse sobre su adversario. Un ida y vuelta que tuvo un tempranero ganador. A los diez minutos, Ángel Troncho sorprendía a Gamen con un potente centro chut que el meta rojiblanco no pudo atajar. El tanto varió la dinámica del encuentro, que pasó a ser dominado por el filial del Athletic. Los cachorros empezaron a combinar y buscar sobre todo juego por dentro, lo que hizo recular al Arenas. Duñabeitia y Eder García hicieron trabajar a Gastesi, muy solvente bajo palos.

Los de Jon Erice cerraban filas e intentaban contrarrestar con rápidas salidas buscando la velocidad de Babá y Troncho. Así fueron pasando muchos minutos, salpicados con alguna ocasión esporádica, como otro cabezazo de Duñabeitia o un remate de Lete al palo cuando lo tenía todo de cara para anotar. El que llegó, sin embargo, fue el segundo tanto del histórico, al más puro estilo Arenas. Hidalgo recuperó en campo propio, se apoyó en Álvaro Vázquez y culminó la jugada con un buen disparo cruzado.

Antes del descanso, todavía pasaron muchas cosas. Duñabeitia, en su tercer remate de cabeza, terminó acertando para recortar distancias y poner picante al partido. También Troncho pudo anotar para los rojinegros, pero su potente zurdazo se marchó por encima del travesaño por muy poco.

Aranbarri retocó piezas de cara a la segunda mitad dando entrada a Johaneko y Hierro, pero a los de Lezama les siguió costando una barbaridad encontrar espacios ante un Arenas que no perdía el orden y que, además, siguió generando claro peligro cada vez que recuperaba con espacios por delante. En una de esas, otra vez Ángel Troncho estuvo a punto de marcar, aunque en esta ocasión no logró superar en el mano a mano a Gamen.

El derbi estaba entretenido, dinámico y abierto. Arenas y Bilbao se desfondaban en el sintético de Gobela y lo incierto del marcador le ponía todavía más emoción al asunto. Los cachorros eran los que pasaban más tiempo cerca del área rival, pero sin terminar de generar peligro claro más allá de un remate de volea de Eder García en un rechace dentro del área.

Los getxotarras, mientras, sí encontraron esa pizca de acierto necesaria para decantar este tipo de partidos. En su enésima aparición en ataque, Tronchó sacó un potente disparo raso con su pierna menos buena que Gamen detuvo bien, pero dejó el balón muerto en el área y ahí el más rápido fue Babá, que marcó casi a placer para dejar el partido sentenciado.