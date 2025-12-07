El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Arenas frena en seco al Bilbao Athletic

Los rojinegros encadenan un segundo triunfo consecutivo que les permite abrir brecha con el descenso

Fernando Romero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:37

En el derbi de Gobela de este domingo, el Arenas cortó de raíz la buena dinámica del Bilbao Athletic, que llegaba a este partido como ... el mejor equipo del mes tras enlazar cuatro triunfos seguidos. Pero esta vez no tuvo ese acierto de citas anteriores, algo que sí encontró el conjunto de la Margen Derecha. Fue un duelo entretenido, vistoso y con opciones para ambos bandos, pero los puntos se quedaron en el feudo arenero. Dos victorias seguidas para los de Jon Erice, que ponen tierra de por medio respecto a los puestos de descenso y les asientan en la zona media de la tabla. Son 21 puntos ya en su casillero, por los 22 con los que se queda el filial rojiblanco.

