Los problemas de seguridad obligan al Betis a mandar sólo 237 entradas al Athletic Quejas porque por primera vez los peñistas se quedan sin entradas en un partido en Sevilla

Cedric Bakambu dispara a la portería de Unai Simón en el Betis-Athletic de la pasada temporada

Javier Ortiz de Lazcano y Aitor Echevarría Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:15 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

El Betis sólo ha enviado 237 entradas al Athletic para el partido del domingo en La Cartuja, una cifra muy pequeña en un estadio con un aforo de 70.000 espectadores.

¿Cuál es la causa? Las fuentes del club verdiblanco consultadas por EL CORREO explican que el problema es que hay problemas de seguridad en La Cartuja, en donde juegan esta temporada por las obras en el Benito Villamarín.

El Betis tenía previsto reservar 600 entradas para la afición visitante esta campaña. Al Alavés, el primer rival en La Cartuja, le comunicaron que le enviarían ese número, pero el plan se vino abajo con una inspección policial y de LaLiga.

Allí se detectó que la zona reservada para los hinchas visitantes no cumplían las medidas de seguridad de que la zona estuviera sectorizada. Es decir, que quedara claramente aislada al exigir poner mamparas y cristaleras.

Por tanto, el Betis se vio obligado a reducir el número de entradas remitidas al Alavés y posteriormente al Athletic. La Cartuja no tiene sector visitante específico. «Se ha mandado al Athletic el tope de entradas de los que caben en la zona visitante, que ahora es muy pequeña», dicen desde el club andaluz.

El Betis mantiene que ha tenido el problema de que se ha hecho tarde cargo de La Cartuja y que para ampliar la zona visitante situada en el Gol Norte requiere una obra que se acometerá durante el parón de Liga.

El asunto ha generado malestar entre los aficionados del Athletic. La Peña Óscar de Marcos de Dos Hermanas (Sevilla), lamentó ayer que «es la primera vez que nos quedamos sin una entradas (como el resto de peñas) para ver al Athletic en Sevilla». Este grupo considera «una auténtica vergüenza por parte del Betis cómo ha gestionado el reparto de entradas con el Athletic».

El club rojiblanco ha realizado este miércoles el sorteo de las 237 entradas. Sólo 45 socios inscritos se han quedado sin entrada.