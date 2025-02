Berenguer aporta luz en el ataque rojiblanco

En una noche oscura en el ataque del Athletic, Álex Berenguer volvió a poner la luz. El navarro se encuentra en plena madurez futbolística y está firmando algunos de sus mejores números en su trayectoria profesional. En el Villamarín, con un equipo muy limitado en ... ideas para abordar la portería del Betis, Berenguer puso música en dos saques de esquina que trajeron dos valiosos goles para el equipo de Ernesto Valverde. Los tantos subieron al casillero de Aitor Paredes y Oihan Sancet, pero el agradecimiento de ambos fue para el futbolista navarro, que suma ya ocho asistencias en el que es el mejor registro de su vida tanto en Primera como en la Serie A. No es de extrañar que ambos goleadores corrieran a abrazar a Berenguer, un futbolista determinante esta temporada y fundamental para Ernesto Valverde.

Lo demostró el técnico una vez más a la hora de formar su once para el duelo contra el Betis, el último después de un intenso calendario a través de enero. Los cambios para refrescar hicieron que en el césped del Villamarín aparecieran jugadores como Iñigo Lekue, Mikel Vesga o Unai Gómez, que sorprendió al ocupar la posición de nueve. Pero de esta rotación tampoco se cayó Berenguer, futbolista en el que Valverde cada vez tiene más confianza y del que saca siempre provecho de su polivalencia. Actuó por el extremo izquierdo para ocupar el lugar del lesionado Nico Williams y tras ser reemplazado en el minuto 79, ya ha rebasado la barrera de los 2.000 minutos, algo que no había logrado en las dos pasadas temporadas.

Pero Berenguer, en esa madurez deportiva que ha alcanzado a los 29 años, da mucho al Athletic, bien jugando en punta, por detrás del delantero o en banda. Y también en jugadas de estrategia porque tiene la capacidad de regalar goles a sus compañeros como los dos de este domingo, algo fundamental para desatascar encuentros o para mantener al equipo con vida, como sucedió ante el Betis. El primer gol fue suyo casi en su totalidad, ya que Adrián evitó a duras penas el tanto olímpico de Berenguer pero su precipitado despeje golpeó en Paredes para entrar en la portería. «Teniendo a él en los córners es más fácil para los centrales marcar goles», explicó Paredes, que admitió que no sabía si el gol había sido suyo o no. «No sabía si había entrado antes o no, pero me lo han dado a mí», reconoció el central de Arrigorriaga.

5 goles ha anotado el delantero navarro, todos ellos logrados en la Liga. Su mejor registro con el Athletic son 9

Valverde también ensalzó después del encuentro ese acierto en las jugadas a balón parado de su equipo. «La pasada temporada ya estuvimos un poco mejor y es bueno que vayamos mejorando porque nos ha dado este punto importante», explicó el preparador rojiblanco.

Récord personal

Las cifras de Berenguer este curso son muy a tener en cuenta. 5 goles y 8 asistencias, una cifra que supera las 6 que alcanzó con Osasuna en la temporada 2016-17 y con el Athletic en la 2021-22. Registros que le convierten en un futbolista fundamental en el ataque rojiblanco, pese a que esta temporada no partía con la etiqueta de titular. De hecho, su renovación se demoró hasta una semana después de que el 30 de junio finalizara su contrato. La explosión de Nico Williams le cerró la puerta del extremo izquierdo, mientras por la derecha Iñaki parecía intocable. En punta Gorka Guruzeta, por detrás Sancet y Unai Gómez y por si tuviera poco, en verano llegó el fichaje de un Álvaro Djaló que podía jugar por todo el frente de ataque.

8 asistencias acumula Berenguer. 6 de ellas han llegado en la Liga y otras dos en Europa League. Es su mejor registro

Las dudas se instalaron en Berenguer, que tardó en decidirse a firmar por tres temporadas por el Athletic. El hecho de jugar en cuatro competiciones y la confianza en sí mismo le llevaron a dar un paso adelante que agradece todo el entorno rojiblanco, empezando por Valverde, que no ha dudado en ensalzarle siempre que ha tenido oportunidad. «Puede jugar en varias posiciones y al mismo tiempo es un revulsivo. Es algo a lo que doy mucha importancia en el desarrollo de los encuentros. Nos da muchas posibilidades para jugar en cuatro posiciones. Encima haciéndolo bien y rindiendo bien», destacó a principio de año el técnico.

2.068 minutos acumula este curso Berenguer, una cifra que ya mejora su tiempo de juego de las dos últimas temporadas

Mientras tanto, Berenguer se siente «importante», tal y como expresó a finales de diciembre tras el triunfo en El Sadar. Ha ganado por goleada la batalla frente a Djaló, por el que el Athletic desembolsó 15 millones de euros, y ha aprovechado cada ausencia de un compañero, sean Sancet, Nico o Guruzeta, para brillar y convencer con goles y asistencias a Valverde.