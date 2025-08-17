El Athletic sorprende al poner la canción de Marijaia poco antes del inicio
El club rojiblanco se suma al ambiente festivo al hacer sonar el tema de Kepa Junkera segundos antes del partido ante el Sevilla
Domingo, 17 de agosto 2025, 19:46
Sorpresa en la animación en San Mamés. Athletic y Sevilla estaban sobre el césped tras escucharse el himno de los rojiblancos preparados para comenzar el ... primer duelo de Liga en Bilbao y sonó una melodía inesperada.
De repente, la megafonía del estadio ha sorprendido al hacer sonar a todo volumen la canción de las fiestas de Bilbao, el 'Badator Marijaia' compuesto por el trikitilari Kepa Junkera. Es la forma del club de sumarse al ambiente festivo que vive la ciudad.
Las gradas, que presentan una gran entrada, han respondido de inmediato. Además de la camiseta del Athletic, muchos aficionados portan el pañuelo de la Aste Nagusia bilbaína. Los hinchas han recibido de buen grado el himno d Marijaia y muchísimos de ellos se han puesto a botar y saltar en las gradas.
