El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Afición del Athletic en San Mamés. Manu Cecilio

El Athletic sorprende al poner la canción de Marijaia poco antes del inicio

El club rojiblanco se suma al ambiente festivo al hacer sonar el tema de Kepa Junkera segundos antes del partido ante el Sevilla

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:46

Sorpresa en la animación en San Mamés. Athletic y Sevilla estaban sobre el césped tras escucharse el himno de los rojiblancos preparados para comenzar el ... primer duelo de Liga en Bilbao y sonó una melodía inesperada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  2. 2

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  3. 3

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  4. 4

    Un problema técnico en el montaje del escenario obliga a cancelar el concierto de Abandoibarra
  5. 5

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  6. 6

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  7. 7

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  8. 8

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa que monta el escenario de Abandoibarra tras la suspensión del primer concierto de Aste Nagusia
  9. 9 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  10. 10

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic sorprende al poner la canción de Marijaia poco antes del inicio

El Athletic sorprende al poner la canción de Marijaia poco antes del inicio