Los jugadores del Athletic en uno de los entrenamientos de esta semana EFE

El Athletic quiere prolongar sus buenos recuerdos en La Cartuja con un pleno

Regresa al estadio en el que logró la Copa para medirse al Betis, un rival «que siempre te mira a la cara», destaca Valverde

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:19

La primera visita del Athletic en la Liga tiene un poso de nostalgia. Catorce meses después de conseguir la Copa en La Cartuja, el equipo ... rojiblanco regresa al estadio hispalense para medirse contra el Betis en el tercer encuentro de la competición doméstica. «Es un campo que nos trae buenos recuerdos, pero son situaciones diferentes. Lo que prevalece en este caso es esa ilusión por intentar aprovechar esta oportunidad», señaló Ernesto Valverde. Las obras que están realizando en el Benito Villamarín obligan a los verdiblancos a cambiar de feudo. «Es una buena prueba de fuego porque ellos son un equipo que generalmente nos resulta complicado», advirtió.

