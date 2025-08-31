El Athletic quiere prolongar sus buenos recuerdos en La Cartuja con un pleno

La primera visita del Athletic en la Liga tiene un poso de nostalgia. Catorce meses después de conseguir la Copa en La Cartuja, el equipo ... rojiblanco regresa al estadio hispalense para medirse contra el Betis en el tercer encuentro de la competición doméstica. «Es un campo que nos trae buenos recuerdos, pero son situaciones diferentes. Lo que prevalece en este caso es esa ilusión por intentar aprovechar esta oportunidad», señaló Ernesto Valverde. Las obras que están realizando en el Benito Villamarín obligan a los verdiblancos a cambiar de feudo. «Es una buena prueba de fuego porque ellos son un equipo que generalmente nos resulta complicado», advirtió.

Los entrenados por Manuel Pellegrini llevan varios años en la pelea por la parte alta de la clasificación y han estado cerca de los rojiblancos. La constancia que han mostrado durante este tiempo fue uno de los aspectos positivos de los andaluces que destacó el entrenador de Viandar de la Vera. El argentino ha conseguido imprimir su sello en una plantilla que siempre «es importante desde el punto de vista ofensivo. Te están mirando a la cara permanentemente». Los andaluces tendrán las bajas de Abde, Pau López, Isco y Aitor Ruibal, pero han recuperado a Diego Llorente, Marc Roca y Nelson Deossa, tres futbolistas que hasta la fecha no se han estrenado en la temporada.

Valverde, por su parte, no podrá contar con una de sus piezas indiscutibles en la creación de juego. Ruiz de Galarreta fue duda hasta el último momento por una sobrecarga muscular y tras el entrenamiento realizado ayer por la tarde se confirmó que no viajaba. Prados puede tener su oportunidad para formar combinación con Jauregizar.

El que sí está ya plenamente recuperado es Sancet que, esta vez, puede salir desde el inicio. El otro día ya jugó en el segundo tiempo frente al Rayo Vallecano y fue clave al provocar el penalti que dio la victoria al Athletic, «por lo que entiendo que ante el Betis podría salir de inicio o ayudarnos según avanza el partido. Es un jugador que tiene que ir cogiendo la forma después del susto que tuvimos en Liverpool. Vamos a ver si mañana –por hoy– está desde el inicio o no», manifestó el técnico rojiblanco.

«Los tiros de verdad»

Ninguno de los dos equipos conoce la derrota hasta el momento esta temporada. El Betis ha empatado frente al Elche y el Celta y ha superado al Alavés, mientras que los rojiblancos firmaron el mejor inicio de campaña en la competición doméstica de la última década tras vencer al Sevilla en el arranque y los franjirrojos en su segundo encuentro consecutivo en San Mamés. «Vamos con la ilusión de seguir sumando y mantener la racha positiva», dijo Valverde.

De conseguirlo sumará un pleno de nueve puntos antes del parón de selecciones con lo el que se afianzaría en los primeros puestos de la tabla. Además abriría un pequeño hueco con un equipo que, vista su trayectoria, se antoja puede ser un rival directo al final de la temporada.

Para ello será necesario que su equipo mejore su dinámica de juego y carbure con un mejor ritmo que lo ha hecho hasta el momento. Los rojiblancos necesitan reconocerse sobre el campo y ser el equipo rocoso de la anterior campaña, y La Cartuja puede ser el escenario ideal para que su maquinaria alcance un punto óptimo de funcionamiento y no tenga que depender tanto de apariciones puntuales de sus pesos pesados.

«Para ganar en Primera tienes que sufrir porque es muy difícil. Como es agosto parece que todavía estamos de vacaciones, pero cuando comienza la Liga empiezan los tiros de verdad. El rival te va a hacer daño y tu tienes que intentar hacer lo mismo», señaló Valverde. El técnico también hizo hincapié en que hay partidos «en los que tienes que saber que los adversarios tienen argumentos para hacértelo pasar mal, y en esos momentos es cuando tienes que defender. Y se trata de hacerlo de manera contundente, igual que cuando tengas que atacar».