El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivián y Laporte, con gesto resignado tras uno de los últimos ataques del Athletic en el encuentro.

El Athletic es un imán para el infortunio

Los rojiblancos padecen la limitación más dañina en el fútbol: la falta de gol

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:26

Entre las muchas bajas que está lamentando el Athletic en este arranque de temporada, hasta nueve sumando la de Vesga anoche, que han afectado a ... todas las líneas, la que más daño está haciendo es, sin ninguna duda, la del goleador. No consta que ninguno de los 'nueves' de la plantilla haya tenido problemas físicos, pero es que después de siete partidos, siguen sin comparecer. El Athletic padece la limitación más dañina en el fútbol: la falta de gol. Puedes dejarte la piel presionando y defendiendo, pero el cero en la portería propia suele tener fecha de caducidad y además suele ser a plazo más bien corto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  4. 4

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  5. 5

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    Paloma San Basilio: «Me horroriza el empoderamiento femenino»
  9. 9 Iñigo Martínez: «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré»
  10. 10

    «Cuando eres madre el fútbol pasa a un segundo plano»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic es un imán para el infortunio

El Athletic es un imán para el infortunio