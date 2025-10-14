El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jovenes de la cantera del Athletic trabajan en Lezama. Athletic

El Athletic exporta el modelo de Lezama a Japón

El club rojiblanco ultima unos campus de fútbol en el país asiático de la mano de la empresa Wakatake

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Martes, 14 de octubre 2025, 00:54

Comenta

El Athletic ultima la creación de unos campus de fútbol en Japón en alianza con la empresa Wakatake Group, según ha podido saber EL CORREO. ... Las fuentes consultadas indican que las dos partes confían en cerrar y anunciar en breve el acuerdo que permitirá expandir el modelo de cantera rojiblanco al país asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

