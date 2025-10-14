El Athletic exporta el modelo de Lezama a Japón

El Athletic ultima la creación de unos campus de fútbol en Japón en alianza con la empresa Wakatake Group, según ha podido saber EL CORREO. ... Las fuentes consultadas indican que las dos partes confían en cerrar y anunciar en breve el acuerdo que permitirá expandir el modelo de cantera rojiblanco al país asiático.

El Athletic está decidido a reforzar los ingresos generados por su potente marca de club que trabaja de forma excepcional la cantera y a exportar de paso su imagen al poderoso mercado del país asiático. Y en busca de este doble objetivo ultima el trato con Wakatake Group, una empresa con sede en Yokohama y una delegación en Madrid. Se dedica «al desarrollo personal y deportivo de jóvenes futbolistas, con énfasis en experiencias formativas, intercambio cultural y fútbol base».

Wakatake es socio oficial de LaLiga en Japón para el desarrollo de fútbol base y organizan campus con metodología de clubes de la competición nacional tanto en España como en Japón.

Tiene acuerdos con 16 clubes, entre ellos la Real Sociedad y el Alavés. Los donostiarras firmaron su convenio en 2022 y trajeron a ocho jóvenes para completar durante la temporada 2023-24 un «plan de intercambio educativo, cultural y de especialización futbolística», según el club.

La entidad vitoriana firmó en junio con el grupo japonés y, entre otros acuerdos, se compromete a traer la próxima campaña a su ciudad deportiva a cinco jóvenes japoneses de entre 11 y 15 años e incorporarlos al trabajo de sus equipos de cantera.

Sello a campus

El Athletic no irá tan lejos. No habrá niños japoneses trabajando durante un año en Lezama. El club rojiblanco es consciente de que su filosofía le impide cruzar la línea de incorporar a su estructura a jóvenes que no sean nacidos o formados en Euskal Herria.

Lo que hará el club rojiblanco será poner su sello a campus en Japón. La idea es enviar personal de Lezama allí para impartir sesiones técnicas y metodológicas en algunas escuela de fútbol. La Real Sociedad trabajó con alrededor de cien chicos.

No es la primera vez que el Athletic trabaja con Wakatake. LaLiga firmó en 2020 el acuerdo con la sociedad japonesa. Bajo la presidencia de Aitor Elizegi, el responsable de metodología rojiblanco junto a otros del Villarreal y Eibar impartieron una formación virtual para jugadores y entrenadores japoneses.

El trato de ahora va mucho más allá. Jon Uriarte ya anunció en la campaña electoral que pretendía implantar una «unidad de negocio de consultoría deportiva enfocada en la generación de ingresos a partir del conocimiento y el prestigio del Athletic y Lezama como referente de cantera». Y citaba como «principales mercados» Estados Unidos y Asia, en donde planteaba, entre otras cuestiones, hacer lo que ahora va a llevar a cabo, «implantación y gestión de campus deportivos».

El proyecto de Japón no es el primero en la expansión internacional de la metodología de Lezama, pero sí el primero que no es para un club y que incluye trabajo de campo de sus técnicos. Este periódico ya reveló en 2023 que Ibaigane cerró un acuerdo con el Rayados de Monterrey mexicano para ayudarle a mejorar su cantera.

Monetizar Lezama

En el Plan Estratégico que presentó Uriarte en 2023 incluía convertir Lezama en una «referencia mundial de cantera» y abogó por «monetizar» su conocimiento.

De hecho, un año antes creó la figura del director financiero de Lezama, cargo que ostenta Ander Vidal. Además de controlar los gastos y las inversiones se le encomendó la tarea de buscar ingresos fuera de la escuela vizcaína.

La directiva de Uriarte entiende que su objetivo es redefinir el proyecto económico del Athletic en busca de aumentar los ingresos para seguir siendo un club competitivo en la escena internacional.

Esta estrategia se extiende a todas las áreas del club y se plantea de forma sostenida. Se optimizan ingresos con el aumento de localidades para vender en San Mamés, como las 44 que se han quitado del palco para venderlas como VIP entre 455 y 730 euros por partido.

Con Lezama se busca una política que aporte un triple beneficio. El principal es que genere jugadores para el primer equipo, pero se busca también obtener ingresos por los futbolistas que no llegan o se quedan en el Athletic y por la exportación del modelo de trabajo.