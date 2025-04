El Athletic ya conoce sus próximos horarios, pero uno cambiará si hay final de la Europa League

El Athletic ya conoce sus próximos horarios en Liga. Recibe al Alavés en San Mamés el domingo 11 de mayo a las 18.30 horas ... en la jornada 35. El duelo llega sin que haya 72 horas de diferencia con respecto a la vuelta de la semifinal de la Liga Europa que los rojiblancos juegan el 8 (21.00 horas) en Manchester.

Ernesto Valverde ya advirtió que esa escasa diferencia de tiempo no provoca su irritación si no existen alternativas. «Hemos jugado varios partidos sin 72 horas de diferencia», proclamó antes de quejarse porque el del Las Palmas se disputa el miércoles y no el jueves, algo que entendía factible.

La jornada 36 la juegan los rojiblancos en Getafe. Se ha programado para el jueves 15 de mayo (21.30 horas). Eso significa que el duelo de la jornada siguiente ante el Valencia (en horario unificado si alguno de los dos se juega algo) debe ser el domingo 18.

Y aquí puede aparecer el problema. Si el Athletic se mete en la soñada final de la Liga Europa en San Mamés, la jugará el miércoles 21, con apenas tres días de diferencia con respecto a Getafe. Por tanto, LaLiga ya ha adelantado que moverá el duelo del Coliseum y que los horarios unificados de la jornada 37 están condicionados a lo que haga el Athletic en Europa. «Partidos sujetos a modificación en función de la posible participación del Athletic en la final de la Europa League y su posible afectación a la jornada 37 (unificada), matizaba al hacerlos públicos.