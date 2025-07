El Athletic compara a Nico Williams con Julen Guerrero y la afición matiza

T. N. Domingo, 6 de julio 2025, 13:57 Comenta Compartir

El Athletic sigue presumiendo en redes sociales de la renovación de Nico Williams por diez temporadas tras su 'no' al Barça. Esta vez, lo ha hecho comparando al pequeño de los Williams con una leyenda rojiblanca como Julen Guerrero, 'one club man' que desarrolló toda su carrera profesional en San Mamés. Sin embargo, la equiparación ha chirriado a más de un athleticzale al considerarla un tanto precipitada. Creen que a Nico aún le quedan muchos años de fútbol (y un contrato pendiente por cumplir) para poder llegar a esa conclusión.

Guerrero se incorporó al primer equipo en 1992 después de pasar por las categorías inferiores en Lezama. Desde su debut en septiembre ante el Cádiz en 'La Catedral' pasaron catorce años hasta que anunció su retirada en julio de 2006, cuando aún le restaba un año de contrato en Bilbao. Fueron catorce temporadas en las que disputó 430 partidos (372 de ellos en Primera) y marcó 116 goles. Fue el puntal del ataque de los 'leones' y rechazó ofertas de importantes clubes como el Real Madrid. Algo que contrasta con su descafeinado adiós tras perder protagonismo en las últimas campañas.

El club rojiblanco ha subido un fotomontaje en el que se ve a ambos jugadores vestidos de rojiblanco. Sobre ellos, aparece el lema 'Ez dadila haria eten' ('Que no se rompa el hilo', en castellano), una frase que aparece en la canción 'Beude', de Berri Txarrak, y que precisamente fue utilizada por la banda como mantra en su gira de despedida en 2019 tras 25 años de trayectoria. «Dos iconos que han marcado a sus generaciones. Dos talentos de Lezama que antepusieron el amor por sus colores. Puro Athletic», remata el tuit desde la cuenta oficial.

🔝 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗘𝗥𝗢 & 𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠𝗦



❤️ Dos iconos que han marcado a sus generaciones.



🔴⚪ Dos talentos de Lezama que antepusieron el amor por sus colores.



Puro #AthleticClub 🦁#EzDadilaHariaEten pic.twitter.com/dY9G1MiYhc — Athletic Club (@AthleticClub) July 6, 2025

Sin embargo, la propuesta ha sido vista por numerosos seguidores como un tanto precipitada. «De momento Nico tiene que demostrar mucho para llegar a Julen», matizaba un aficionado en los comentarios sobre un futbolista que a sus 22 años suma todavía cinco temporadas en el primer equipo y una Copa del Rey en sus vitrinas. Otro sugería esperar a que Nico «se retire» para hacer «estas cosas». «No aprendemos», zanjaba. «Hasta que no veamos el final de sus carreras... Julen son palabras mayores». «Nico no es Julen. Y no pasa nada», remataba otro entre los más de 200 comentarios en el 'post'.