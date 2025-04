Athletic y Bilbao Basket se dan ánimos de la mano de Aitor Paredes y Harald Frey: «En Bilbao soñamos a lo grande»

Leire Moro Lunes, 14 de abril 2025, 16:33 | Actualizado 16:49h. Comenta Compartir

Esta semana los dos grandes equipos de Bilbao se juegan mucho en casa y, para ir calentando motores, han tenido un encuentro poco usual. El Athletic y el Bilbao Basket han lanzado un vídeo conjunto bajo el lema «En Bilbao soñamos a lo grande», donde ambos equipos se animan mutuamente de cara a las grandes citas europeas que afrontan esta semana en la ciudad: la ida de la final de la FIBA Eurocup y la vuelta de los cuartos de final de la Europa League.​

El primero en entrar en juego es el Surne Bilbao Basket, que tras una remontada espectacular en la vuelta de la semifinal con la que han hecho historia, disputará este miércoles en Miribilla el partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup ante el PAOK. Tan solo un día más tarde, el Athletic jugará en San Mamés la vuelta de los cuartos de final de la Europa League contra el Rangers FC. Un partido con el que buscan avanzar hacia una ansiada final que tendrá lugar el 21 de mayo, precisamente, en Bilbao.

En el simpático vídeo que han publicado, Aitor Paredes, defensa del Athletic, y Harald Frey, base del Bilbao Basket, no solo intercambian las camisetas, sino también sus posiciones y habilidades. Paredes encesta alguna que otra canasta y Frey le encaja un gol. Un encuentro que ha tenido lugar en Lezama con el que han querido enviar un mensaje conjunto para las dos aficiones: «En Bilbao soñamos a lo grande. Jarraitu amesten! Zorte on Bilbao Basket. Zorte on Athletic Club».