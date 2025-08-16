El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic, ante la hora de la ilusión

La Champions marca el curso. Los analistas de EL CORREO se muestran optimistas de cara a una campaña muy exigente, pese a los problemas sufridos por el equipo en una pretemporada marcada por las lesiones

J. Ortiz | J. Latxaga | J. Rivas | C. Pintor | I. Barcia | O. Tabuenka

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:38

Imagen - Motivos para el optimismo pese al mal cuerpo

Motivos para el optimismo pese al mal cuerpo

J. Ortiz de Lazcano

Las buenas noticias se han sucedido en el Athletic en los últimos tiempos. Se ganó por fin la Copa y la reacción del equipo al ... curso siguiente fue meterse en la Champions. En verano no sólo se frenó la segunda y más peligrosa acometida del Barça por Nico, sino que además firmó un contrato de larga duración, lo que hizo alzarse a los hinchas a varios metros del suelo. Alguno llegó a proponer sacar la gabarra. Han llegado además Areso y Robert Navarro y Laporte está en camino. Vamos, todo buenas noticias.

