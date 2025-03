Estos son los argumentos por los que la UEFA sanciona con 30.000 euros al Athletic tras el partido ante la Roma

EL CORREO Lunes, 31 de marzo 2025, 19:23 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

La UEFA ha remitido al Athletic una comunicación en la que expone los argumentos que justifican la sanción de 30.000 euros en relación con el encendido y lanzamiento de bengalas y otros objetos que se produjeron fuera de San Mamés en la previa del partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League frente a la Roma.

La decisión adoptada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA subraya que «el hecho de que no se produjera ningún incidente dentro de San Mamés no exime al Athletic de su responsabilidad por los incidentes ocurridos antes del partido y en los alrededores del estadio». En consecuencia, «el club, incluso si no es culpable, es responsable de la conducta de su afición, como ha sido confirmado regularmente por la jurisprudencia de los órganos disciplinarios de la UEFA».

En concreto, la UEFA indica que «según la jurisprudencia del TAS, los clubes participantes son responsables de las faltas de conducta de sus aficionados que se produzcan antes del partido y en los alrededores del estadio. A este respecto, de conformidad con el artículo 16(1) y 16(2) del RD, el CEDB señala que la responsabilidad objetiva de un club por la conducta de sus aficionados no comienza cuando el árbitro pita el inicio del partido. El objetivo del artículo 16 del RD es responsabilizar a los clubes de la conducta de sus aficionados antes, durante y después del partido, y no solo en el estadio, sino también de los incidentes que se produzcan en sus alrededores».

Asimismo, la UEFA acredita «que se encendieron al menos entre 10 y 15 petardos y entre 10 y 15 bengalas antes del partido en las inmediaciones del estadio y que se lanzaron varias bengalas hacia la policía, junto con algunas latas y botellas de vidrio». La UEFA añade que «no distingue entre un fan oficial y uno no oficial de un equipo» y, por lo tanto, el hecho de que las personas causantes de los incidentes entren o no al campo es irrelevante.

Ejercicio de responsabilidad

El comportamiento incívico, vandálico o directamente violento de una minoría no solo empaña la imagen del Athletic y de su modélica afición, sino que acarrea consecuencias que perjudican al conjunto de la sociedad.

Más allá de las sanciones económicas o de otra índole (cierre de gradas, prohibición de viajar con el equipo, expulsión temporal de la competición…) que el club y sus aficionadas y aficionados puedan recibir, está en juego la imagen de la ciudad y del pueblo vasco que proyectamos a Europa y al mundo.

El fútbol europeo está permanentemente amenazado por la presencia de grupos ultras. Terminar con esa lacra es un desafío que trasciende al mundo del fútbol y que requiere de la unidad en la defensa a ultranza de los valores democráticos y del fomento del respeto y la no violencia como principios fundamentales de la convivencia. Valores que defiende el Athletic como parte intrínseca de su naturaleza, recogidos en el Reglamento de Responsabilidad Social Corporativa y Código de Buena Gobernanza aprobado en Asamblea por los Socios y Socias del club.

Por último, el club hace un llamamiento a la familia athleticzale y al conjunto de la ciudadanía para que rechacen con firmeza cualquier comportamiento que manche el nombre del Athletic Club y del territorio que representa. #DenokBatera