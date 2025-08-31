Ander Herrera sobre el ADN del Athletic: «El jugador vasco es diferente, es especial» El actual centrocampista del Boca Juniors habla sobre los criterios necesarios para fichar por el club bilbaíno y lo que se encontró cuando llegó a Bilbao

Durante la intervención de Ander Herrera en el podcast 'Tengo un Plan', en el que mantuvo una profunda conversación con Sergio Beguería y Juan Domínguez, hablaron de cómo fue su llegada al Athletic, sobre la filosofía y el ADN del club.

«Mis padres son vascos, yo nací en Bilbao, y aunque toda mi familia es de Bilbao, yo no había mamado Athletic, yo había mamado Zaragoza y es el club del que soy aficionado», explicaba el futbolista. «Pero llego a un equipo que es único en el mundo por la forma de entender el fútbol». A raíz de este comentario, le piden que «por favor explique esto», una «curiosidad» que uno de los presentadores del podcast había conocido hace poco.

La curiosidad a la que se refieren es que en Athletic solo pueden jugar vascos. Pero el ser 'vasco' tiene matices que Herrera ha explicado. Según el centrocampista, «los jugadores tienen que ser vascos nacidos tanto en el País Vasco como en Navarra o en el sur de Francia, que es el País Vasco francés». Aunque puntualizaba que no entendía bien lo del sur de Francia. «No entiendo bien, pero es como un territorio de Euskal Herria que se considera o que la filosofía del club considera vasco». Añade, además, que hay otras opciones que no tienen que ver con el nacimiento del jugador. «También se pueden ser formados. Si tú vas con cinco años a trabajar a Bilbao y tu hijo se forma en las categorías inferiores del Santutxu, que es un barrio de Bilbao, pues también puede. O sea, son o nacidos o formados», aclaraba. «Yo creo que hay algo en el ADN del jugador vasco que es diferente, que es especial», subrayaba.

Cuando llegó a Bilbao se encontró con cosas que le sorprendieron. «Me encuentro con un club que es espectacular en todos los sentidos». Relata que el vestuario tenía un ambiente increíble, con ejemplos de jugadores que «priorizan lo colectivo por encima de lo personal». Personas que, según sus palabras, ponen al escudo y la institución por encima de lo personal.

También se sorprendió con el ambiente del vestuario y las relaciones entre los jugadores. Puso como ejemplo la relación de amistad entre Iraizoz y Gurpegui. «Eran jugadores del primer equipo con 300 partidos en Primera División en Athletic y con 16, 17 años habían vivido juntos», relataba. «Era una piña de verdad, una familia». Había tardes que, sin planearlo, «se juntaban siete y se iban al cine». «De verdad te lo digo, estar en ese vestuario, como ellos dicen, el grupo es una cuadrilla», sentenciaba.