Agirrezabala explica su salida del Athletic: «Estoy muy agradecido, pero la situación era la que era»

Julen Agirrezabala comienza una temporada ilusionante lejos de Bilbao en la que tratará de afianzarse como titular en la portería de Mestalla. El nuevo portero del Valencia competirá por el puesto con Dimitrievski tras la marcha al Liverpool de Mamardashvili. Y sobre la decisión de salir cedido del Athletic con opción de compra ha hablado sin tapujos este martes en su presentación.

El cancerbero explicó que «es un paso adelante» su marcha a Mestalla para tratar de ser titular indiscutible. «En el Athletic ya llevo muchos años, desde la cantera, cuatro años en el primer equipo. Estoy muy agradecido al Athletic porque es el club que me ha hecho ser futbolista. Pero al final la situación era la que era. Ha habido años en los que he podido disputar más minutos, menos... Era el momento de aprovechar la oportunidad de salir». En ese sentido, Agirrezabala señala que está «preparado». «Si no, no hubiera venido. La élite es muy exigente, yo también lo soy conmigo mismo. Quiero ayudar al equipo para sumar de tres en tres», zanjaba.

Eso sí, el meta donostiarra asegura que «el año pasado jugué más partidos partidos, me sentí importante» en el Athletic, con el que ha disputado 65 partidos oficiales, dos de ellos en Mestalla. Entre ellos, la final de la Copa levantada en Sevilla y la pasada campaña de la Europa League. Eso sí, en Liga Simón era titular indiscutible, salvo en el arranque de la campaña, cuando se operó de la muñeca. «Este año se me da la oportunidad de jugar en el Valencia. Y sinceramente creo que era el momento de dar el paso, de salir de la zona de confort, de venir a un equipo histórico, con la afición y lo que representa para la ciudad. Es un paso para poder crecer».

Operación

La cesión se cerró por algo menos de un millón de euros. «La cesión contempla una compensación económica además de unas cuantías variables por rendimiento, así como penalizaciones por no participación», indicaba el comunicado oficial del Athletic. Sobre las condiciones. Agirrezabala tiraba balones fuera. «Yo en esos temas no tengo nada que ver. Cada club mira por sus intereses. En mi mano estaba si podía venir o no. Quería estar aquí y voy a hacer todo lo posible por representar de la mejor manera al club». Existe también una opción de compra no obligatoria de 12 millones de euros.