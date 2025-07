Acuerdo entre Athletic y Valencia por Agirrezabala La cesión incluye una opción de compra no obligatoria a final de temporada por una cantidad que oscila entre los diez y once millones

Julen Ensunza Miércoles, 9 de julio 2025, 21:00

A falta de la firma, Athletic y Valencia han sellado este miércolas las condiciones de cesión del meta rojiblanco Julen Agirrezabala a la entidad che ... por una temporada. El acuerdo incluye una opción de compra no obligatoria por parte del cuadro levantino a final de campaña que, según algunas fuentes, oscila entre los diez y once millones de euros. Agirrezabala ha acudido por la mañana a Lezama para someterse a las pertinentes pruebas médicas junto al resto de compañeros citados por Valverde en la primera sesión de trabajo, pero el hecho de que después no saltase al campo de entrenamiento junto al resto de futbolistas para participar en los ejercicios programados por el cuerpo técnico ya dejaba entrever que su marcha podía ser inminente.

Tal y como adelantó ELCORREO hace unos días, el guardameta tenía decidido salir desde hace semanas e Ibaigane, consciente de los deseos del jugador de dar un nuevo impulso a su carrera, no puso pegas. Agirrezabala tiene claro que necesita la titularidad para dar continuidad al protagonismo que tuvo la pasada campaña y que no tiene asegurado en el Athletic por la presencia de Unai Simón, llamado a jugarlo todo este curso en la Liga y la Champions. La opción del Valencia no ha sido la única que tenía sobre la mesa el de Rentería. Celta, Espanyol y también el Bournemouth de Andoni Iraola mostraron interés, pero han sido los ches los que han apostado fuerte por incorporarle. Aunque las negociaciones entre clubes han sufrido algún frenazo, finalmente han llegado a buen puerto y, una vez firmado el acuerdo, el meta se pondrá rápidamente a las órdenes de Carlos Corberán para adaptarse lo antes posible a sus compañeros y al sistema de juego que propone el técnico. Agirrezabala ha jugado los partidos más importantes de las dos últimas campañas con el Athletic. De hecho, fue titular en la final de Copa ganada en La Cartuja después de 40 años de sequía y también fue el elegido por Valverde en la Europa League el curso pasado, incluida la semifinal contra el Manchester United. En las cuatro temporadas en el primer equipo rojiblanco ha disputado un total de 65 partidos en los que ha logrado mantener la portería a cero en 26 ocasiones y ha encajado 60 goles. El Athletic ya había puesto en marcha el retorno de Álex Padilla tras su cesión de seis meses al Pumas, al que tendrá que compensar con 300.000 euros.

