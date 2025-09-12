3.000 hinchas del Arsenal llegarána Bilbao sin presencia de ultras

El Arsenal ha comunicado que ha agotado las 2.666 entradas que le ha enviado el Athletic para la zona de afición visitante para el ... primer partido de la Champions, que se disputa el martes en San Mamés (18.45 horas). Las fuentes consultadas por EL CORREO indican que el club de Londres estará arropado en Bilbao por 3.000 seguidores. A los cerca de 2.700 que se colocarán en la zona visitante hay que unir las alrededor de 150 localidades de cortesía enviadas el club inglés y cuyos ocupantes se sitúan debajo de los pupitres de Prensa en el segundo anfiteatro de la Tribuna Principal, a 50 hinchas que se ha detectado han comprado entradas en otros sectores del campo y a los alrededor de 100 seguidores 'gunners' que llegarán a Bilbao sin entradas.

Pese a la enorme movilización inglesa, no hay una gran inquietud entre las fuerzas de seguridad. La Policía británica ha informado a la Ertzaintza de que entre quienes viajan a Bilbao no hay localizados ultras violentos.

Esta comunicación y el hecho de que no haya antecedentes de peleas y agresiones entre las dos aficiones han servido de base para la decisión de no declarar el partido como de alto riesgo. En cualquier caso, habrá un importante despliegue de seguridad para el estreno rojiblanco en la Liga de Campeones. La Ertzaintza movilizará en torno a 350 agentes, a los que se unirán los de la Policía Municipal.

Además, desde Inglaterra viajarán tres agentes de Policía y veinte empleados de seguridad del Arsenal que atenderán a las necesidades de sus seguidores.

El perímetro de seguridad colocado en San Mamés en la final de la Liga Europa ha sido retirado. Sin embargo, para este partido se volverán a colocar vallas en la explanada de San Mamés que da acceso a las puertas de entrada de la afición visitante. Este sistema ya fue utilizado la pasada campaña en algunos partidos europeos y se volverá a instalar para dar mayor seguridad a los aficionados del Arsenal. La previsión es que se sectorice con un pasillo la mitad de la explanada.

Los antecedentes con los ingleses son tranquilizadores. El pasado curso jugaron en San Mamés dos equipos de la Premier, el Manchester United (semifinales y final de la Liga Europa) y el Tottenham (campeón del torneo). No hubo enfrentamientos. Nada que ver con los precedentes de anteriores compromisos futbolísticos de Europa League de los rojiblancos ante la Roma y el Glasgow Rangers escocés, cuando encapuchados aprovecharon los partidos para atacar a los hinchas rivales, protagonizar actos de violencia urbana y lanzar objetos a la Ertzaintza.

Concentración

También habrá una zona vallada en el hotel Carlton, que será utilizado por el Athletic como lugar de concentración desde la mañana del partido. En los encuentros especiales como éste, es habitual que se concentren allí miles de hinchas para acompañar al equipo hasta el estadio y se ha decidido extremar las medidas de seguridad para proteger a los jugadores rojiblancos. Además, la Ertzaintza estará especialmente atenta a los movimientos de los ultras locales, protagonistas de graves altercados en partidos de la Liga Europa de la pasada campaña.

El del Arsenal no es el partido que más inquietud genera en Bilbao. El que mayor preocupación provoca es el del Paris Saint-Germain del próximo 10 de diciembre. Ahí sí se teme la presencia de ultras rivales y que haya eventualmente enfrentamientos violentos entre radicales franceses y locales. Se da por hecho que ese duelo sea declarado de alto riesgo y que las medidas de seguridad se intensificarán, entre otras cosas, con el aumento de la zona vallada en el perímetro de seguridad.