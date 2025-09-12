El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
Seguidores del Arsenal, en una de las gradas del Emirates Stadium. EC

3.000 hinchas del Arsenal llegarána Bilbao sin presencia de ultras

La Ertzaintza tiene previsto desplegarel martes a 350 agentes para un partido queno ha sido declaradode alto riesgo

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:39

MARTES, 18.45 H.

Once años después. El Athletic recibe el martes en San Mamés al Arsenal en el estreno en la Champions.

El Arsenal ha comunicado que ha agotado las 2.666 entradas que le ha enviado el Athletic para la zona de afición visitante para el ... primer partido de la Champions, que se disputa el martes en San Mamés (18.45 horas). Las fuentes consultadas por EL CORREO indican que el club de Londres estará arropado en Bilbao por 3.000 seguidores. A los cerca de 2.700 que se colocarán en la zona visitante hay que unir las alrededor de 150 localidades de cortesía enviadas el club inglés y cuyos ocupantes se sitúan debajo de los pupitres de Prensa en el segundo anfiteatro de la Tribuna Principal, a 50 hinchas que se ha detectado han comprado entradas en otros sectores del campo y a los alrededor de 100 seguidores 'gunners' que llegarán a Bilbao sin entradas.

